Lo fue todo el estado de Florida, que tuvo que expedir una medida para impedirlo, luego de que las dosis disponibles estuvieran siendo en un gran porcentaje suministradas a turistas y generara molestias de ciudadanos norteamericanos. Tan solo allí, de las más de 1,1 millones de dosis de vacunas aplicadas, 39.000 la recibieron personas no residentes. A esos se le había sumado ciudades como Nueva York, Washington o Illinois, que ahora, también exigen prueba de residencia.

Esto está sucediendo con gran intensidad y particularidad en Estados Unidos, donde para enero de este año habían cuatro zonas posibles para vacunar personas no residentes.

Aunque estos ya no lo permiten, la oferta aumentó, pues ya no son cuatro, sino 19 las posibilidades con las que usted cuenta en Estados Unidos para poder vacunarse siendo turista.

Uno de ellos, es el estado de Arizona, que abrió la opción de recibir el biológico a todos los mayores de 16 años desde el 31 de marzo. Aquí, según las políticas de elegibilidad para ser inoculado, la residencia permanente no influye.En esa misma línea también está el estado de Louisiana, en donde el gobernador de allí anunció que a partir del 29 de marzo todas las personas mayores de 16 años son elegibles para la vacuna covid-19.

“Basándonos en las dosis que tendremos disponibles, ahora es el momento de expandir la elegibilidad de la vacuna lo más ampliamente posible, que es para todas las personas de 16 años o más en Louisiana”, declaró el gobernador John Bel Edwards.

Y es que, en Estados Unidos, las vacunas sí abundan, en casi todas las farmacias, universidades, centros de salud, supermercados, e incluso en Walmart, algunos pueden acudir sin bastante exigencia, por lograr el biológico.Texas es el otro estado. Según el Departamento de Servicios de Salud de Texas: “No hay requisitos de residencia o ciudadanía para recibir la vacuna del covid-19, y no se requiere un número de seguro social; es abierto a los que la necesiten”.

Esto, ha sido un boom a tal punto que portales de viajes ya incluyeron dentro de su oferta viajes a destinos con facilidad para inocularse. Creando “paquetes de vacaciones y salud”.

Por ejemplo, el portal Travel off Path elaboró una guía de los estados de los Estados Unidos que ofrecen la posibilidad a los viajeros foráneos para recibir la inmunización en localidades donde ésta abunda, incluso con la posibilidad de seleccionar alguna de las vacunas que solo requieran una dosis.

El dato es que, para los viajeros con un tiempo limitado, de acuerdo con Travel off Path, es posible que deseen elegir la vacuna Johnson and Johnson de una dosis, ya que no requiere una segunda inyección ni una cita adicional.

Según el infectólogo Germán Camacho, quien desee hacer este tipo de viaje deberá hospedarse máximo por cuatro semanas para cumplir con el tiempo estimados de las vacunas de segunda dosis. La cual es totalmente obligatoria para lograr la inmunidad.

Hasta el mes de abril, Estados Unidos ha aplicado más de 167 millones de dosis con más de 62 millones de personas que ya están totalmente inmunizados, es decir, que recibieron las dos dosis; y, lo que se sabe, es que gran parte de esa cifra son de personas que no son ciudadanos estadounidenses. Frente a esto, se han desatado varias aristas.

En términos de si es legal o no, surgen también opiniones sobre todo cuando hace días en el país se dijo que se le había cancelado la visa a colombianos que se vacunaron en EE.UU. Sin embargo, el Consulado de Estados Unidos dijo, desconocer este tipo de casos individuales.

Así mismo, la embajada dijo que los visados B-1 y B-2 que son para no inmigrantes, no indica que las personas con este tipo de visas no puedan vacunarse por lo que, hasta el momento, es una práctica legal. “Buscar tratamiento médico en Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen un visado de visitante válido”.