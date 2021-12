Esta ley tiene dos ejes centrales: la renovación de las licencias de conducción que vencen en enero del próximo año y los ajustes que tendrá el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Con relación al primer eje de la ley, cabe recordar que en 2010 la legislación declaraba que las licencias de conducción para servicio particular no tenían ninguna fecha de expiración. No obstante, en 2012, entró en vigencia una ley que estipulaba que las licencias de conducción para servicio particular tenían 10 años de vigencia. Esto implicó que las licencias expedidas a comienzos de la década anterior, tendrían que ser renovadas en 2022.

En entrevista con la W Radio, el viceministro de Transporte, Camilo Pabón Almanza, aseguró que la “ley previó un plazo adicional para las licencias que se vencían en enero de 2022; esa es una claridad importante, porque si su licencia se vence en otro mes no está cobijada por la prórroga, tendrán hasta dos años más para efectos de renovar su licencia de conducción. Eran más de cuatro millones de colombianos a quienes se les hubieran vencido y quienes no hubieran podido seguir llevando a sus niños al colegio, salir a trabajar o se hubieran expuesto a comparendos”.

Debido a la legislación existente en 2010, las licencias no tienen ninguna fecha de expiración en el plástico. “Aquellas licencias que no tienen fecha de vencimiento, la recomendación es que revisen en el Runt, porque allí aparece la fecha de vencimiento. A esas licencias se les dio diez años de vigencia”, aseguró Pabón.

Por otra parte, la ley busca establecer medidas que permitan luchar contra la evasión en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), mediante la adopción de incentivos que promuevan hábitos óptimos de conducción y de seguridad vial. “Se prevé el uso de herramientas tecnológicas que garanticen la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta y uso probatorio de la información sobre el siniestro”, se puede leer en la ley.

Estos ajustes al Soat incluyen dos temas: en primer lugar, un descuento de 10 % sobre la prima del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), que le aplicará a quienes hayan tenido buen comportamiento vial durante los dos años anteriores a la ley (2020 y 2021). La ley establece que un buen comportamiento implica no haber tenido siniestros que hayan afectado la póliza del seguro obligatorio en esos años anteriores.

“Es un premio a quienes no afectaron la póliza en las dos vigencias anteriores. Saldrá un decreto reglamentario, que la misma ley ordena, especificando cómo es que las aseguradoras van a validar esa no afectación del seguro obligatorio”, aseguró el viceministro Pabón.

Cabe resaltar que el descuento aplica solo para la prima, pues el valor del Soat se compone de la prima del seguro, tasas del Runt y aportes a la salud. Esto implica que el descuento no es sobre el valor completo del Soat sino sobre el rubro de la prima.

Finalmente, la ley ordena que cuando hay un choque simple, donde no hay lesionados ni muertos, si los dos vehículos están asegurados, pueden levantar la evidencia con su celular a través de vídeos y/o fotografías y tienen la obligación de retirarse y dejar de obstaculizar el flujo vehicular.

“Esto lo tienen que hacer de acuerdo con los procedimientos de las aseguradoras, para levantar la evidencia con dispositivos”, señaló el funcionario.