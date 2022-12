¿Lo que escribe en WhatsApp podría ser una prueba en su contra en caso de juicio?

Con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Velásquez, la CNDJ estudió el caso en el cual la abogada Maryi Lorena Vera Ochoa recibió 39 millones de pesos para realizar la representación en un trámite de desalojo. Sin embargo, la mujer informó, de manera errada en varios mensajes de WhatsApp, el estado del inmueble y no pagó los dineros correspondientes.

Por estos hechos, la abogada recibió una sanción e impugnando el proceso; pero en 2022, la Comisión Nacional de Disciplina reiteró la suspensión de cuatro meses a la abogada vera Ochoa, debido a que “con base en dos pantallazos de WhatsApp, incurrió en la falta contemplada en el artículo 34 literal D de la Ley 1123 de 2007”.

“Esta Alta Corte ha sostenido de forma consistente que la reproducción de mensajes de datos en papel impresión de una conversación de WhatsApp, debe valorarse como prueba documental y no indiciaria”, expresa el fallo de la CNDJ, partiendo también del artículo 83 de la Constitución Política, donde expresa la buena fe de todas las personas.

No obstante, esta decisión entra en contrariedad a una decisión tomada por la Corte Constitucional en 2020, al descartar unos pantallazos de WhatsApp como prueba principal.

En concreto se discutía el caso de una mujer que trabajaba como profesora y fue despedida de su cargo al estar en estado de embarazo. Ella aseguraba que fue despedida injustamente siendo discriminada, allegando al proceso varias capturas de su chat de WhatsApp, en el cual le decían que contaban para ella en el nuevo contrato, incluso hasta pedirle tallas por chat para sus nuevos uniformes.

La Corte definió que la mujer ganaba el caso y debía contratar nuevamente a la profesora, reconociéndole su derecho al trabajo, a la igualdad por discriminar a la mujer en estado de embarazo. No obstante, sobre los pantallazos presentados, la Corte expresó que no eran una prueba principal al considerarse que puede ser alteradas.

“Las capturas de pantalla impresas no son prueba electrónica, sino una mera representación física materializada en soporte papel de un hecho acaecido en el mundo virtual. (...) Tampoco se podrá establecer la integridad del documento (es decir, que el mismo no fue alterado por la parte o por terceros), o asegurar su necesaria preservación a los efectos de ser peritado con posterioridad”, expresó la Corte en el fallo.

¿SON PRUEBA EN JUICIO?

Tras esta divergencia de decisiones entre la Corte Constitucional, con respecto a las capturas de pantalla como pruebas, consultamos con el abogado penalista Saúl León, quien explicó sobre la realidad de los pantallazos de WhatsApp como pruebas en un juicio.

“El pronunciamiento de la Comisión es decisión de interpartes, es decir, que este fallo solamente se da para el caso concreto que se decreta con la abogada, pero no sienta un precedente para casos futuros”, dijo León.

Por ello, expresa que, basado en la Constitución, el máximo tribunal que guarda la supremacía constitucional es la Corte y, por tanto, la decisión de la Corte es la que impera sobre la de la CNDJ en este momento y para casos futuros.

En conclusión, los pantallazos de WhatsApp son una prueba secundaria, es decir, por si solos no definen nada, requieren de otra prueba de corroboración para acreditar en grado de certeza.

Para más claridad colocamos un ejemplo común para que usted conozca cómo actuar en caso de que esté en juicio.

- Usted sale a la calle y ve que está el piso mojado y usted dice que llovió, la pregunta es ¿usted vio llover? No, no lo vio. La prueba indiciaria es el piso mojado, que por sí solo no aclara si llovió o no. Por esto, si estuviera en un juicio, usted tiene que buscar pruebas concretas para corroborar que llovió o no. Busca un video o busca un testimonio que le acrediten con certeza si llovió realmente o no para llegar a la certeza.

Sin embargo, basados en el avance acelerado de la tecnología en los últimos tiempos que tienen la finalidad de facilitarle la vida al ser humano, consultamos con el abogado León si era posible que en un futuro los pantallazos de redes sociales podrían ser pruebas contundentes para futuros casos. El abogado lo descartó por completo.

“No serán pruebas que acrediten un hecho porque, como pueden alterarse, vulneraría el debido proceso. No se puede corroborar que eso sea real y por tanto viola los estándares mínimos probatorios", puntualizó.