Así lo reveló Blu Radio, que manifestó que aunque Ramírez tendría que atender unos compromisos que le impedían continuar desempeñando sus cargos, el presidente Iván Duque no habría permitido que ella presentara su renuncia ante el Congreso.

Aunque desde el Gobierno Nacional no se han pronunciado al respecto, el medio anteriormente mencionado indicó que como el presidente Duque no ha aceptado su renuncia, entonces Ramírez tendría planeado solicitar un permiso entre el 30 de julio y el 7 de agosto.

De acuerdo con lo conocido al respecto, la vicepresidenta y canciller tiene compromisos familiares adquiridos y que no puede eludir. De hecho, se indicó que aun no se conoce con exactitud si Ramírez asistirá o no a la ceremonia de cambio de mando presidencial en la que se posesionará el presidente electo, Gustavo Petro.