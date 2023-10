“Los alcaldes no son subalternos del jefe de Estado”: candidatos a presidente Petro

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá continúan respondiéndole al presidente, Gustavo Petro, quien aseguró que discutirá con el mandatario nacional de China la posibilidad de hacer un tramo subterráneo del Metro de Bogotá.

Dentro de pocos días, Petro se reunirá con el líder del Ejecutivo chino, Xi Jinping, por lo que señaló que “quien salga elegido alcalde, quien decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China”.

El comentario no cayó bien entre algunos candidatos. Ya Juan Daniel Oviedo había dicho que “Bogotá se merece darle un mensaje claro al Gobierno nacional, de que el presidente Gustavo Petro no va a tener una extensión”. Por ello les pidió a los votantes que eligieran propuestas y no se dejaran llevar por el miedo.

Lea también: 54 es el número de defensores de DD.HH. asesinados en Colombia

Y esta mañana otros dos respondieron. En primer lugar, Carlos Fernando Galán se mostró sorprendido, asegurando que “el futuro de la primera línea del Metro de Bogotá no lo define el presidente de la República con el presidente de China”, sino los capitalinos.

“Ese proyecto tiene un contrato firmado y en ejecución que vamos a defender, lo definieron los bogotanos y lo van a defender en las urnas el 29 de octubre”, expresó en un video difundido por su equipo de prensa.

Al candidato del Nuevo Liberalismo le siguió Jorge Enrique Robledo, quien aseguró que “está muy mal” que el presidente se muestre con “una actitud autoritaria”.

“Los alcaldes no son subalternos del Jefe de Estado, eso está en la Constitución. Además, hay contratos que si se violan pueden conducir a la cárcel”, recordó.

Le puede interesar: Candidato a Alcaldía de Bogotá pide medidas cautelares a la CIDH por "falta de garantías"

En lo que se sostiene el Gobierno es en que todavía está la posibilidad sobre la mesa de hacer un tramo subterráneo, pues hay estudios adelantados y 70% de la financiación sale del presupuesto de la Nación.

Recuperar esos estudios “podría darnos la posibilidad de acelerar las obras y de tener un Metro poderoso”, afirmó el presidente hace un par de días en la localidad de Bosa.