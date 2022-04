Los argumentos de la jueza que decidió llevar al expresidente Álvaro Uribe a juicio

“El despacho rechazará la petición de preclusión de la investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de acuerdo con la causal 4 contenida dentro del Código de Procedimiento penal relativa a la atipicidad de las conductas”, explicó la Jueza.

Tras tomar su decisión la Juez se declaró impedida para seguir con el proceso, por lo que ordenó devolver las diligencias al Centro de servicios del Sistema Penal Acusatorio, mientras que la Fiscalía de manera sorpresiva no apeló la decisión.

Esto implica, según el abogado penalista, Marlon Díaz, que la Fiscalía podrá presentar escrito de acusación o volver a presentar la solicitud de preclusión acreditando una causal diferente o las mismas pero con nuevas pruebas que la acrediten.

Además, según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, esta decisión se debe tomar inmediatamente pues ya han pasado más de 120 días desde la imputación.

¿Qué dijo la jueza al tomar la decisión?

La decisión de no precluir la investigación la tomó la togada, este miércoles, luego de más de ocho meses de iniciada la audiencia de preclusión que tomó más de 100 horas de audiencias. En su decisión, la Juez controvirtió los argumentos de la Fiscalía, que había pedido el archivo del proceso por dos razones: las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad) y, si lo fueran, no habría elementos para probar el rol del expresidente en los hechos.

A lo largo de una audiencia que se ha extendido por más de ocho horas y que aún no concluye, la jueza ha leído su decisión, en la que ha cuestionado fuertemente la labor del fiscal del caso, Gabriel Jaimes.

Además, en su argumentación, la jueza expuso que, contrario a lo expresado por el expresidente, su defensa y la Procuraduría, quienes dijeron que no tenían claros los hechos por los que Uribe era investigado, la indagatoria que éste rindió en la Corte equivale a una imputación y por lo tanto allí le dejaron claras las razones.