“El mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos (...) la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes, no puede entrar en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y escúchemelo muy bien: los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber”.

Así, en un tono enérgico, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, advirtió que la Fuerza Pública tiene instrucciones muy claras de no permitir nuevos bloqueos.

Presidente, ¿qué lectura le da usted a lo que ha ocurrido en Cali y Colombia en estos últimos quince días?

"Yo tengo varias lecturas y las voy a desagregar. La primera, creo que hay un fenómeno de protesta pacífica, de una serie de reivindicaciones históricas por parte de la juventud, en particular, que hay que saber entender y escuchar y que hay que atender.

Segundo, hay un fenómeno de violencia estructurada, criminal, sistemática, para destruir el sistema de transporte masivo, para atentar contra la infraestructura y claramente esa manifestación está influenciada por grupos armados ilegales, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Hay una tercera lectura y es la de los bloqueos. Los bloqueos es algo que tenemos que rechazar categóricamente, porque atentan contra los derechos de todas las personas. Afecta el derecho a la salud, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo.

Y hay una cuarta lectura y es la oportunidad. Vimos el estallido y lo que esto trae y creo que la oportunidad es para tres cosas. Uno, atender ese llamado de la juventud; la segunda, para condenar todo tipo de violencia y rechazarlo de plano, la que se ejerce contra el ciudadano y la que se ejerce contra el miembro de la Fuerza Pública, pero también hay una oportunidad para desnudar las mafias que han estado detrás de estos actos vandálicos."

¿Por qué cree que esta situación en Cali alcanzó a avanzar hasta donde llegó?

"Lo que sucedió con la protesta pacífica es un fenómeno que se dio, que se entiende, pero lo ha dicho también el Fiscal, los fenómenos de vandalismo y de terrorismo urbano de baja intensidad tienen claramente la participación de grupos armados. Y hay unos fenómenos que debemos entender en la logística de ciertos actos sistémicos de violencia que perfectamente pueden mostrar que hay financiamiento de mafias.

Pero algo muy importante es que la ciudadanía está despertando frente a esos fenómenos de violencia, la ciudadanía ya descubrió esa amenaza de los bloqueos y ya sabe lo que le puede suceder al país si esos fenómenos se dejan incubar.

Como Gobierno Nacional, vamos a atender los reclamos sociales y por eso vamos a crear la mesa vallecaucana de jóvenes, pero también queremos ser claros en que ninguno de los hechos de violencia que hemos visto en la ciudad van a quedar en la impunidad".

Hasta hace pocos días Cali parecía una ciudad en guerra; no se conseguían huevos, no se conseguía gasolina, no se conseguían medicamentos, y todo porque los cinco accesos a la ciudad estaban bloqueados. ¿Por qué ha sido tan difícil desbloquear esos puntos?

"La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos, pero también ha tenido que enfrentar con cautela cosas que advertimos detrás de esos bloqueos. Muchos se están adelantando para provocar a la Fuerza Pública y provocar enfrentamientos muy fuertes y buscar desenlaces fatales para desacreditar a esas autoridades.

Entonces, esta ha ido desbloqueando la ciudad, con un gran respaldo de la ciudadanía, pero claramente eran bloqueos que estaban premeditados y quienes los ejecutaron lo que querían era desabastecer por completo la ciudad".

¿Por eso usted fue enfático en que hay que levantarlos?

"Los bloqueos son una forma de violencia y hay que enfrentarlos como tal, porque hay más de tres millones de niños que en los últimos catorce días no han podido recibir su programa de alimentación escolar. Hemos visto que los bloqueos han afectado el flujo de oxígeno, de medicamentos, de vacunas.

Entonces el mensaje tiene que ser claro e inequívoco: no a los bloqueos. Yo he dado una instrucción muy clara: la Fuerza Pública no puede entrar en chantajes ni en una negociación entre las vías de hecho y la legalidad. La Fuerza Pública tiene que cumplir con su deber y, escúchenlo muy bien, los alcaldes y los gobernadores también tienen que cumplir su deber.

Mi mensaje muy claro es que ni los alcaldes ni los gobernadores pueden dejar de observar los mandatos que les da la Constitución y la ley. El Gobierno Nacional no suplanta ni alcaldes ni gobernadores, pero cumple su función de presevar el orden público y por eso di la instrucción de la asistencia militar, el acompañamiento y la protección integral de la ciudadanía de Cali."

El Alcalde de Cali negoció unos corredores humanitarios con los responsables de esos bloqueos para facilitar el ingreso de alimentos a la ciudad. ¿Eso no es, en cierta medida, darle legitimidad a los responsables de esos bloqueos?

Mi posición frente a los bloqueos está respondida en el Código Penal, que claramente establece que esa es una conducta que atenta contra los derechos de los ciudadanos y por eso tiene una sanción clara. Yo creo que uno debe abrir espacios de conversación y escuchar a los ciudadanos para atender sus reclamos, pero la protección de los derechos de los ciudadanos no es negociable.

Y claramente el derecho a la movilidad, a la alimentación y al trabajo son derechos que nadie puede pisotear y mucho menos de manera violenta. La obstrucción de una vía y limitar la movilidad de la ciudadanía, es un acto de violencia.

