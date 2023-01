Los “bots petristas” que dejaron rastro en Rusia atacaron a Duque, Uribe y ‘Fico’ Gutiérrez

Seis de las nueve cuentas falsas de Twitter que habrían sido coordinadas por bodegas desde Rusia para supuestamente apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro, según apareció en archivos secretos que desclasificó esa red social, se mantuvieron activas durante y después de las elecciones presidenciales y siguen impulsando campañas digitales, en este caso, para desprestigiar a políticos como Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Federico Gutiérrez.

Después de la publicación que hizo el periodista estadounidense Matt Taibb sobre archivos confidenciales en los que se registraron datos de la presunta injerencia de Rusia en la campaña de Petro, este diario le siguió la pista a esas cuentas señaladas de funcionar como programas informáticos que realizan tareas automatizadas específicas y repetitivas, conocidos como “bots”.

Al rastrear las cuentas quedó en evidencia que no solo fueron usadas para respaldar la campaña de Petro al impulsar hashtags como #PactoHistórico, #PetroPresidente2022 y #PetroPresidentedeColombia2022, sino que además se dedicaban a crear tendencias negativas para atacar especialmente a políticos de derecha opositores al proyecto del candidato del Pacto Histórico.

En medio de esta polémica, el exgerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, se pronunció para asegurar que no se gestionaron contactos para impulsar a Petro desde Rusia. “Nunca gestionamos vínculos, apoyos o negociación alguna con plataformas virtuales auspiciadas por el gobierno de Rusia”, defendió Roa.

Bodegas siguen activas

En el rastreo se pudo establecer que las cuentas de los usuarios @willj84753699, @fernandohinca01, @yesid70202528, @cegatalisman2, @esperanzaprie16 y @nanderas3 se mantienen activas y, pese a la alerta de los documentos secretos, Twitter solo suspendió las cuentas @Alonso15922455, @jaime528629 y @edwinpa81364652. Según la red social, a estos nueve usuarios se les puso la lupa por tener “comportamiento no auténtico coordinado” para promover hashtags sobre Petro.

Llamó la atención que estas seis cuentas funcionaron coordinadamente como bodegas para atacar entre finales de 2021 y mayo de 2022 –previo a la primera vuelta presidencial– al entonces candidato Gutiérrez a través de hashtags como “#FicoElEvasor”, “#FicoNoSeEquivoque”, “#MaléFICO” y “#FicoElSucio”.

Además, en ese intento por desacreditar al contendor de Petro se hicieron publicaciones desde estas cuentas para relacionar al candidato con el entonces jefe de Estado, Iván Duque, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“¡Atención Colombia! #FicoEs una creación de Uribe, para seguir gobernando. El Matarife presenta su nuevo engendro del mal #MaléFICO sin propuestas, sin programa, solo le basta atacar a Petro para figurar y confundir. #ElFuturoDelUribismoEs la prisión”, dice uno de los trinos de estas cuentas con fecha del 15 de marzo de 2022.

Frente a esta campaña sucia en su contra, Gutiérrez le planteó a EL COLOMBIANO que Petro ganó con mentiras y trampa y señaló que hubo bots desde Rusia que manipularon información, pudieron ponerse en marcha otras estrategias externas para apoyar al candidato del Pacto Histórico.

“Hay dos cosas que a mi parecer son las más graves en todo esto. La primera, es el evidente juego sucio que hubo durante las elecciones: quienes ganaron, lo hicieron con mentiras y con trampa. Ahora, quienes creemos en las democracias tenemos que poner esa conversación sobre la mesa: ¿qué hacer cuando los contrincantes están dispuestos a cruzar todas las líneas éticas? ¿Cómo fortalecemos las democracias ante un escenario tan turbio?”, planteó Gutiérrez.

En esa línea, el exalcalde de Medellín expuso que “la segunda cosa que es tremendamente alarmante es la influencia de países como Rusia en la política de nuestra región. Si hay bots rusos manipulando información, cuánta más “ayuda” no habrá llegado para Petro y su gente a Colombia. Queda probado que el discurso de apropiarse de “todas las formas de lucha” no es cosa del pasado. Y nada raro que así se estén preparando para las elecciones regionales de 2023. Ojalá me equivoque”.

Por otro lado, se pudo establecer que estas mismas seis cuentas siguen funcionando como bodegas, ahora para respaldar al Gobierno Petro. Un ejercicio de análisis de datos permitió establecer que desde los seis perfiles se ha trinado frecuentemente en el último mes con hashtags como #ConPetroHastaElFinal, #PactoHistórico, #OllasComunitarias, #RedProgresista” y #PazTotal, y siguen publicando sobre Uribe, Duque y otros políticos como Karen Abudinen y María Fernanda Cabal.

Pese a que desde la campaña de Petro negaron cualquier relación con estas bodegas, que tienen rastro en Rusia según Twitter, está claro que hubo un plan para atacar a los demás candidatos (ver Antecedentes) por orden del estratega Sebastián Guanumen, recordado por pedir que se corriera la “línea ética”.