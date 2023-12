Los diez escándalos de presunta corrupción que enreda a la Alcaldía de Medellín

Ese caso es uno en los que no hay anuncios duros de las autoridades y tampoco entra en este escalafón. La moción de censura fue un castigo político, pero no tiene que ver con ningún proceso administrativo ni penal.

Gracias a las denuncias de Ramos, por ejemplo, se logró en un hecho histórico que el Concejo de la ciudad le aplicara la moción de censura a un secretario de despacho, como le ocurrió al ex secretario Privado, Juan David Duque, por el escándalo de la caja menor de la Alcaldía.

Prueba de ello es que se puede hacer un top 10 con los escándalos de presunta corrupción que todavía parece que no han llegado a oídos de las autoridades y todavía hay decenas de denuncias serias que se quedan por fuera. De manera que el hecho de que la recopilación sea solo de 10 casos y no de 13, 15 o 19 tiene que ver con cuestiones de espacio.

Por su parte, la Procuraduría sancionó e inhabilitó por ocho años a la ex secretaria de Educación por irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo. La Personería Distrital anunció en las últimas semanas que le formulará pliego de cargos a la ex secretaria de Servicios y Suministros, Karen Delgado, y al ex director de Buen Comienzo, Hugo Díaz Marín, ambos por presunta corrupción en la contratación de sus respectivas dependencias.

En la mayoría de los casos la estrategia es la misma: la Alcaldía a través de alguna de sus Secretarías necesita contratar algo: el arreglo de los colegios públicos, la vigilancia para las instituciones oficiales, los estudios sobre el aeropuerto Olaya Herrera, un documental sobre Hidroituango, la publicidad oficial de la Alcaldía, etc.

Ante la falta de resultados concretos, el concejal Ramos ha sido contundente en calificar tanto a la Personería Distrital como a la Contraloría de ser “cómplices de la corrupción de Medellín”. Para Ramos, recordar estas denuncias que se hicieron durante los primeros meses y años de la administración de Quintero es importante porque los últimos anuncios de las autoridades están relacionados con hechos recientes, mientras estas denuncias siguen “durmiendo en los anaqueles de la Procuraduría y la Fiscalía”. Por último, Ramos, que durante este cuatrienio ha puesto 25 denuncias de supuesta corrupción en manos de la Fiscalía, dice que espera que todas estas quejas resulten en investigaciones que a su vez terminen por sancionar a los corruptos que son los responsables de que hoy la ciudad no tenga plata ni para terminar este año.

Desde esa denuncia, sobre el mal manejo del canal público de la ciudad han llovido decenas más, e igual número de veces entidades como la Personería Distrital ha anunciado el inicio de indagaciones que todavía no se han resuelto.

Hace también más de un año salió a la luz en diferentes medios de comunicación que Telemedellín se había gastado cientos de millones de pesos en pauta de la Alcaldía en medios de comunicación digitales piratas, que o eran recién creados o que no los leía nadie. Además de esas características, los portales tenían en común que eran propiedad de personas del Pacto Histórico o de Independientes, el partido político de Quintero.

Es el caso por ejemplo de la Agencia Público Privada de Medellín, que contrató a una empresa de minería para hacer un documental sobre Hidroituango; o el del Dagrd, que para atender la emergencia climática del 2021 y 2022 contrató a dos consorcios con sede en Quibdó que habían sido creados apenas una semana antes de que se les entregara el contrato. Este par de casos fueron denunciados ya hace más de un año y las autoridades todavía no han hecho nada significativo al respecto.

Pero el problema de estos casos no es solo que se entregaron a dedo mediante invitaciones privadas, sino que en estas invitaciones se convocaron además a empresas que no tenían ni la experiencia ni la capacidad para cumplir con el objeto del contrato entregado.

Eso no era inconveniente, pues el objetivo de estos convenios interadministrativos era poder contratar con otras reglas, pues estas entidades no tienen las mismas normas de contratación que tiene la Alcaldía. De manera que para entregar un contrato este tenía que pasar por el filtro de alguna de estas entidades que a su vez subcontrataba de manera directa a un privado que, como pasó algunas veces, también subcontrataba a otro y así, como si fuera unas muñecas rusas, entre subcontrato y subcontrato, la plata para hacer lo que se necesitaba en la ciudad se iba haciendo más pequeña.

Lo esperado sería que entonces esa dependencia abriera una licitación, pusiera unas condiciones, y todas las empresas que quisieran participar y cumplieran con las exigencias entraran a concursar, para que luego desde la Alcaldía se escogiera la mejor propuesta. Pero eso en esta administración al parecer fue pecado. Lo que pasó en todos estos casos fue que la dependencia de la Alcaldía firmaba un contrato interadministrativo con alguna otra entidad del conglomerado público como Metroparques, el Inder, Telemedellín, la EDU o la ESU, aunque estas no pudieran cumplir con el objeto del contrato.

Las adecuaciones inconclusas de la clínica de saludcoop de la 80

Para aumentar la capacidad de atención durante la pandemia, la Alcaldía contrató, a través de la EDU, unas adecuaciones de más de más de $16.000 millones para la Clínica Saludcoop de la 80. El presupuesto inicial era de apenas $7.000 millones, pero en menos de un mes la EDU la adicionó más del 130% del valor inicial. El contrato para estas mejoras se le entregó a un privado que no tendría la idoneidad para cumplirlo.

La Clínica no era propiedad del Estado sino de Saludcoop que se encontraba en liquidación, y firmó un comodato con la Alcaldía para que esta pudiera usarla sin pagar un alquiler, pero asumiendo el costo de las reparaciones necesarias para ponerla en marcha. El ex alcalde Quintero prometió que allí se instalarían 170 camas UCI, pero al final no se instaló ninguna.