Recientemente, el hijo del primer mandatario de Colombia, Nicolás Petro ha estado en el ojo del huracán, pues, al parecer habría recibido dineros ilegales para la campaña política de su padre.

Y como bien dice el dicho, “mejor malo conocido que bueno por conocer”, para el diputado la separación con Day Vásquez le ha salido un poco caro y muchos secretos quedaron expuestos.

Pues, al parecer, Nicolás le habría sido infiel con Laura Ojeda, una abogada barranquillera.

Aunque desde un principio, la ex esposa del también político afirmó a través de su cuenta de Twitter que sus declaraciones no las daba por “ardida”, muchos no se lo han tomado así; incluyendo al acusado y su nueva novia.

“No empiecen con la retórica de que soy una mujer dolida”, dijo Daysuris Vásquez, en respuesta a acusaciones que le hizo el hijo del presidente.

Ahora bien, más allá del tema político y las investigaciones abiertas que se tienen para esclarecer el caso, Laura Ojeda no se ha quedado callada y decidió referirse con respecto a este tema, especialmente hacía la exesposa de su pareja.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde se expresó, “aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor. Aquí no hay intereses, juntos somos más fuertes. Venceremos, ya lo verán”.