Aunque la grave golpiza sucedió el pasado sábado 15 de octubre sobre las 10:44 de la noche, hasta hace algunas horas se difundió el video en el que se ve como Barona intenta callar a la mujer a la fuerza y la golpea en repetidas ocasiones.

En las imágenes también se ve como la doblega, y cuando la deja inmovil, la golpea en la cara.

Otra de las razonas que más ha indignado del caso, es que había otro hombre, aparente amigo del periodista, quien no hizo absolutamente nada y vio toda la agresión.

En el video rápidamente se volvió viral, con la explicación de los hechos, “Este es Juan Fernando Barona (@juanferbaro) periodista de @NoticiasUno. El pasado 15 de octubre agredió a esta mujer como se ve en el video. Las agresiones la dejaron con 8 días de incapacidad!”.

En redes sociales le exigieron al canal tomar acciones inmediatas contra el periodista, quien se encontraba en Egipto con la comitiva del presidente Gustavo Petro, en las reunión de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP27.

Otra cuenta de Twitter, aseguró que la mujer agredida es una joven brasileña, quien fue pareja del periodista por cuatro meses, y que tras la golpiza, tuvo que ser incapacitada por ocho días.

También se detalló que todo habría ocurrido por una discusión en un bar.

De igual forma, se afirmó que la víctima denunció al comunicador y logró una medida de protección contra él.

Presidencia se pronunció

Luego de que los videos tomaron bastante fuerza en redes sociales, el equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República anunció que el periodista, fue retirado de la comitiva presidencial en Egipto y que tendrá que regresar por su cuenta.

“A raíz de las denuncias de violencia de género conocidas en contra del periodista Juan Fernando Barona, la Presidencia de la República se ha comunicado con Noticias UNO y su directora para informarle que este colaborador será apartado del grupo de periodistas que cubren al presidente. El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano”, detalló el comunicado.

Canal Uno también se pronunció

El canal habló de igual manera de los hechos y a través de su cuenta de Twitter, el gerente de Noticias Uno, Jorge Acosta, aseguró que el comunicador ya no realizará funciones con el medio de comunicación.

“A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de @NoticiasUno.”, expresó Acosta.

¿Qué tiene por decir el periodista?

Luego de este mediático caso que generó todo tipo de rechazo, Barona usó sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

“Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos”, dijo Barona en un trino, el cual acompañó de una imagen donde se ven varios rasguños.

“Como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. * No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados”, agregó el periodista, junto a unas imágenes de un reporte de Medicina Legal, el cual detalla una supuesta agresión por parte de la mujer.