$!Los mensajes amorosos que Luz Mery Tristán le dejaba a sus hijos en sus redes sociales

“Hoy cumple años mi hijo mayor y no puedo estar más orgullosa por el hombre maravilloso en el que te has convertido. Gracias por tu amor Incondicional. Feliz cumpleaños mi Gianco, tu mamá te ama mucho”, decía el mensaje difundido a través de redes sociales.

La otra publicación la había hecho el pasado 3 de julio para felicitar a su hija Valeria, quien también había estado de cumpleaños ese día.

Este fue el mensaje publicado en la cuenta de Instagram.

“¡Feliz cumpleaños, mi vida Hoy es un día muy especial, ya que celebras tus 21 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarte cuánto te amo y cuánto significas para mí. Eres una persona excepcional, llena de talento, bondad y determinación. Estoy muy orgullosa de la persona en la que te has convertido", dice una parte del mensaje.

"A lo largo de estos años, has demostrado una gran fortaleza y resiliencia, superando obstáculos y alcanzando tus metas. Tu pasión y dedicación son inspiradoras. Quiero recordarte que siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino. Me siento agradecida de tener a una hija como tú, llena de luz y alegría. Tu sonrisa ilumina mi vida y tu amor incondicional me llena de felicidad. Espero que este día esté lleno de momentos especiales y que te rodees de las personas que más te quieren. Recuerda que no importa la edad que cumplas, siempre serás mi pequeña niña y mi amor por ti nunca cambiará. . ¡Feliz cumpleaños, mi niña mía! Te amo con todo mi corazón”, cierra el sentido mensaje publicado en su momento en las redes sociales de Luz Mery Tristán.