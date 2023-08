$!Los motivos por los que Day Vásquez y Juan Manuel Cortés habrían terminado su compromiso

Pese a que el 25 de julio Day Vásquez y el representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés, anunciaron en medio de una fiesta que incluso tuvo mariachis, que se casarían en medio del escándalo de la exesposa de Nicolás Petro, ambos investigados en la Fiscalía, el compromiso llegó a su fin.

La relación, que se inició luego de diciembre cuando Day Vásquez terminó con su entonces esposo, el diputado Nicolás Petro debido que su mejor amiga, Laura Ojeda, inició un romance con su entonces pareja, acaparó los titulares nacionales toda vez que el compromiso se dio justo cuando Vásquez estaba citada a imputación de cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

Pero, ¿por qué se acabó la relación? Personas cercanas a las dos partes confirmaron que en este momento Vásquez, quien ha trabajado en diferentes círculos políticos, solo se quiere dedicar a su proceso judicial en la Fiscalía General de la Nación, que incluso la hizo pasar al menos dos días en el búnker luego de que el CTI la capturada junto a Nicolás Petro.

Si bien es cierto que Day Vásquez dijo en sus redes sociales que los rumores de su ruptura era falsos y que no está esperando un hijo como se llegó a decir, Juan Manuel Cortés habló este martes en Caracol Radio y dijo que si hubiera conocido todo el proceso en contra de su entonces comprometida, no hubiera iniciado la relación. "Si hubiera conocido todo antes, no estaría con ella", afirmó.

Por ahora se desconocen los términos en los cuáles quedaron luego de romper la relación que incluso incluía matrimonio de por medio.

