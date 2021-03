Los retos para implementar el estatuto para migrantes venezolanos

Cerca de 1’742.927 ciudadanos venezolanos podrían beneficiarse del Estatuto Temporal de Protección, ETP, según lo informó el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

Esta cifra, de acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, corresponde al número de migrantes venezolanos que se encontrarían en Colombia para el 31 de enero de 2021. De ellos, indicó Espinosa Palacios, el 54% estaría en condición irregular.

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali y Cartagena albergan un poco más del 40% del total de los venezolanos que estarían radicados en el país, mientras que a nivel departamental la lista la encabezan Cundinamarca, incluyendo Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y La Guajira, departamentos en los que se ubican cerca del 60 por ciento del total de los venezolanos que hay en Colombia.

Sin embargo, pese a que el presidente Iván Duque ya firmó el Decreto, aún existen muchas inquietudes sobre la manera de cómo se hará la implementación de este estatuto en el país.

Expertos consultados por Vanguardia hablaron de los principales retos que tiene el Gobierno Nacional para que esta herramienta les permita recibir un trato digno y logren alcanzar garantías, como el derecho al trabajo, a la salud y la educación.

Los retos

Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, docente de la Universidad de la Sabana, magíster en Derecho Constitucional y consultora en Derechos Humanos, migraciones y el fenómeno de la trata de personas, precisa que son varios los retos que debe enfrentar el Gobierno, y uno de ellos es el tema de la información.

Esto porque es necesario que se fortalezcan los canales de información y de apoyo para todos los migrantes y deben existir no solo desde el sector del Gobierno, sino también trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil (que son las que muchas veces tienen ese contacto directo con la población), así como organizaciones que trabajan en temas de apoyo a migrantes, organizaciones religiosas y crear otros canales, es decir, ir hasta donde viven las comunidades migrantes.

Otro reto es dar confianza y tranquilidad e información confiable que ellos no tengan temores sobre las ventajas, los trámites y explicarles sobre qué pasa si alguien no quiere acogerse a esa oportunidad que está dando Colombia; así como articular y materializar los beneficios en la realidad, vinculándolos no solo en la ocupación económica, sino en sectores como la salud y educación.

Población flotante

Es bien sabido que la población migrante va de un lugar a otro y, en este sentido, Carolina Moreno, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y Directora del Centro de Estudios de Migración, considera que un gran desafío es que la gente efectivamente se registre, porque ya se tuvo una experiencia y es que las personas que accedieron al Permiso Especial de Permanencia, en su momento, fue bastante baja: “Creo que se tiene que aprender de esa experiencia”.

Por tanto, el reto para el éxito del estatuto (a pesar que tiene algunas críticas) es que la gente se pueda registrar y actualizar periódicamente ante cualquier cambio de actividad.

¿Y el costo?

Seguramente en el estatuto quedo establecido, pero para Luna de Aliaga la parte operativa del personal tiene que ser asumido por el Estado y recibir apoyo de la cooperación internacional para la atención a migrantes.

De igual manera, la profesora de Los Andes señala que todo el sistema de regularización migratoria por supuesto va a representar retos financieros por parte del Estado colombiano y para ello ha hecho un llamado internacional para que apoyen este proceso que permitirá que la población migrante pueda transitar por todas las fases de la educación y entrar al mercado laboral.

¿Más beneficios?

A raíz de los recientes hechos de violencia protagonizado por un venezolano en Bogotá, Moreno precisa “no hay que confundirnos porque se cometen conductas delictivas y lo primero es hacer un llamado a las autoridades para no satanizar”.

Además, “no es que le va a dar más beneficios porque con estatuto o sin estatuto los migrantes van a estar expuestos a explotación de muchas maneras como la xenofobia y la explotación de muchas maneras”.

Además, considera Luna de Aliaga, “los migrantes así como los colombianos somos seres humanos con los mismos derechos y la idea es tener las mismas opciones para trabajar, educarnos y aportar en la dinámica económica”.