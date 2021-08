Los síntomas de la variante Delta que la diferencian del virus original

De acuerdo con el especialista, uno de los síntomas que se han identificado en las personas infectadas con esta nueva variante es que predomina el dolor de cabeza, es más recurrente el dolor de garganta, hay presencia de secreciones nasales y fiebre. “Pero algo muy interesante es que hay menos presencia de tos y a la mayoría de las personas no les afecta ni el olfato ni el gusto”, señaló el experto, añadiendo que en ese sentido la sintomatología es más parecida a una influenza.

Adicionalmente, la gravedad en la sintomatología por variante Delta se da de manera más rápida, señaló Mojica y agregó que también se pueden presentar síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómito, incluso, dolor de oídos y en las articulaciones.

Lea también: 'Negocios podrán exigir el carné de vacunación al ingreso de público en Bucaramanga'.

“Otro aspecto que se ha visto es que los requerimientos de oxígeno a medida que avanza la enfermedad por covid-19 en esta nueva variante, pueden ser mayores”, dijo, aunque, también señaló que la variante Delta tampoco ha aumentado la mortalidad.

Sin embargo, tener este conjunto de síntomas tampoco significa que se esté enfermo por covid-19 con la variante Delta. “Para eso hay que hacer una identificación respectiva con el estudio genómico”, señaló, por lo que hay que tener en cuenta que las pruebas de PCR o de antígenos, no identifican la variante, ya que apenas son pruebas diagnósticas de la infección.

Finalmente Mojica dijo que, además de reforzar las medidas (tapabocas bien usado, lavado e higiene de manos, distanciamiento y sitos ventilados), las personas deben vacunarse. “Las vacunas disponibles siguen siendo muy eficaces y efectivas en su prevención contra esta variante Delta y con las otras de preocupación y variantes de interés que circulan”, sostuvo.

Lea también: En la FCV, analizan efectividad de nueva vacuna contra el COVID-19 en Santander.

Según información del Ministerio de Salud, estudios publicados en The New England Journal of Medicine a fecha de julio de 2021, en Londres luego de 14 días con las dos dosis de Pfizer se evidenció que es 88 % eficaz, y para AstraZeneca es 67 % efectiva para prevenir infección y severidad contra la variante Delta.

Otro estudio de efectividad en Canadá, también de julio, concluye que con las dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca se previene la muerte en un 78 %, 96 % y 88 % respectivamente contra esta variante Delta.