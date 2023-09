En 2014 el pintor estuvo en la Sociedad de las Américas de Nueva York. ¿La razón? Presentó un libro que recogió 140 óleos y 35 dibujos que el artista realizó sobre los toros durante su carrera.

“Corridas de toros: Pinturas y trabajos en papel” fue el título del libro que publicó la editorial Glitterati. Durante el lanzamiento de sus obras aseguró que los toros llegaron primero a su vida que el lienzo y las pinturas porque, cuando era joven, intentó ser torero.

“Trabajo todos los días, subrayó, y lo hago por placer, porque no he encontrado nada que me dé más placer que pintar. Es un pequeño éxtasis que uno siente durante horas, el vivir, la magia de la pintura, del arte, de la creación. Me siento muy afortunado de tener la profesión más bella del mundo, tal y como dicen los toreros”, había dicho Botero.

En Medellín, la ciudad donde nació en 1932, se preparan para siete días de duelo y hacia el medio día de este 15 de septiembre los ciudadanos se reunieron en la Plaza de Botero, su museo a cielo abierto, para rendirle tributo al escultor.