Day Vásquez, quien durante seis años mantuvo una relación con Nicolás Petro, el diputado del Atlántico e hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el pasado jueves, 2 de marzo, que el corporado habría recibido hasta $1.600 millones para financiar en primera vuelta la campaña presidencial del hoy jefe de Estado.

Las declaraciones, que ya están bajo la 'lupa' de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría, fueron más allá y la mujer aseguró que ese dinero no entró a la campaña sino que, por el contrario, su entonces pareja se quedó con la plata y con una camioneta de hasta $400 millones que habría dado un cuestionado empresario.

Pese a que el escándalo estalló el pasado 2 de marzo, días antes Day Vásquez había emitido una serie de comentarios que daban 'luces' de lo que se venía.

El 4 de febrero, sobre las 7:45 de la mañana, Vásquez escribió en su cuenta de Twitter "no ha pasado nada, ahora es que va a pasar".

Este mensaje se dio luego de que su relación con el diputado ya hubiera terminado y después de que se confirmara que él tenía un vínculo con la entonces mejor amiga de Day, Laura Ojeda.

A los tres días, Vásquez publicó otro trino en el que dejó una gran expectativa.

"Yo tengo el genio complicado y la gente me da unas papayas", escribió.

Acción y reacción

Day Vásquez siguió dando pistas en sus redes sociales del escándalo que estallaría no solo en el departamento del Atlántico, donde Nicolás Petro es diputado, sino también en la Casa de Nariño y en el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

El 8 de febrero en su cuenta de Twitter escribió que para cada acción había una reacción.

La relación entre la mujer y Nicolás no acabó en los mejores términos. Primero porque él le habría sido infiel a ella con su mejor amiga, y dos, porque desde que estaban juntos el hijo del Presidente la señaló, a través de chats, de haber filtrado a medidos de comunicación información confidencial.

"No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague", también escribió en sus redes sociales.

A los pocos días de poner ante la opinión pública los presuntos delitos de Nicolás Petro, su expareja expresó que las decepciones cansan y pidió no abusar de la "buena fe".

"Uno se cansa de decepcionarse. No abusen de la buena fe de las personas", dijo.

Vásquez se defiende

Cuando la exnuera de Gustavo Petro reveló el presunto entramado de corrupción que habría involucrado hasta funcionarios del Alto Gobierno, desde diferentes sectores señalaron que sus denuncias se habían basado en que Nicolás ya había oficializado su relación con Laura Ojeda, y que además ella estaba en embarazo.

"No empiecen con la retórica de que soy una mujer dolida. Entregaré las pruebas a los entes correspondientes. Gracias", puntualizó.

Y tal y como lo anunció lo hizo. Luego de revelar en Revista Semana todo el escándalo, la vicefiscal general Martha Mancera viajó hasta Barranquilla para conversar con Day Vásquez.

En medio de ese encuentro entregó más de 1.600 chats que sostuvo con el hijo del jefe de Estado y en el cuál él le habría contado que con funcionarios como Alfonso Prada, ministro del Interior, entre otros, ya había acordado "puestos" o cuotas burocráticas en la Casa de Nariño.

Además, entregó las pruebas que comprobarían que el diputado recibió hasta $1.600 millones de parte de dos narcotraficantes para financiar la campaña de Gustavo Petro en primera vuelta.

Sin embargo, y según su testimonio, ese dinero se lo habría quedado Nicolás para pagar el lujoso apartamento que tiene en un exclusivo sector de Barranquilla, avaluado en más de $2.500 millones.