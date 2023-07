Madrastra fue grabada maltratando a una niña de cuatro años en Cúcuta

Manrique, realizó una entrevista para un medio local, donde argumento su comportamiento con su preocupación frente a un problema nutricional que tendría la menor:

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”.

Cabe mencionar que la menor estaría en cuidado de su padre, pues su madre biológica se mudó a Venezuela. Según reveló Blu Radio, a pesar de que el papá conocía los abusos a los que era sometida su hija por su pareja sentimental, decidió quedarse de brazos cruzados.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos decían que solo le compraba mecato”, sostuvo, tras darse a conocer la denuncia, culpando a su madre y abuela de la niña del supuesto problema alimenticio.

Imágenes sensibles: