$!Madre de Michel Dayana quiere tener al asesino de frente para preguntarle por qué lo hizo

La madre de Michel, Paola Sierra estuvo en una conversación con un medio de comunicación, quien manifestó que desea conocer qué pasó con su hija y cómo se produjo el hecho.

Además, manifestó que le gustaría tener de frente a Harold Echeverry para que le diga todo lo que le pasó a su hija y preguntarle “¿cómo fuiste capaz?”.

“Él sabía lo que iba a hacer. La intención era violarla, matarla y después tirarla como un perro a la calle, por eso todo lo quitó (las cámaras resultaron dañadas)”, resaltó la mujer.

“Si le soy sincera, para mí, no es un consuelo que lo hayan cogido. Sí, se va a hacer justicia por ella, pero ese desgraciado ni siquiera que se muera nos va a quitar este dolor que tenemos. Me gustaría que le hicieran sentir todo lo que ella sintió, merece sufrir”, añadió la madre.

Sobre la trágica Noche de Velitas, Paola relató que algunos vecinos escucharon ruidos y gritos. Incluso, “una vecina le dijo a su marido que llamara a la Policía, pero no lo hicieron. Si hubieran actuado a tiempo esto no hubiese pasado y no estaríamos lamentando, Dayana estaría con nosotros”.

Hay que recordar que a unas casas del taller automotriz en el que ocurrió el feminicidio de Michel Dayana se encuentra ubicada una tienda, en donde, al parecer, Echeverry se sentaba a ofrecerles cosas a las niñas del sector.

La madre de Michel Dayana les hizo un llamado a las personas para denunciar cuando presencien que un “hombre que esté acosando a una niña. Hablémoslo, parémoslo y enfrentémoslo”. Esto tras conocer que su hija era acosada por Harold Echeverry.

La gente dice que él siempre la acosaba, la morboseaba. Esto se pudo evitar. “Él ya tenía todo pensado”, dijo la madre da Michel, mientras observaba la pared del establecimiento donde la vida de su hija se apagó.