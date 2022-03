Madre de Sara Sofía Galván intentaría no ir a juicio con dictamen psiquiátrico

"Un dictamen psiquiátrico y una valoración sicológica, en la cual estamos estableciendo la enunciación que estoy poniendo de presente, dentro de unas condiciones sicológicas de la evaluada, en este caso de Carolina Galván, que daría una posibilidad a una inimputabilidad, todo atendiendo al debate de juicio", señaló la abogada de Carolina Galván.

Cabe señalar que la inimputabilidad es una condición que haría que la madre de la menor no fuese condenada de forma directa, pues no estaría en sus cinco sentidos a la hora de cometer el ilícito, pero según explicaron expertos, si fuese hallada culpable, Galván no irá a la cárcel sino a un establecimiento de salud mental, donde estaría recluida hasta que termine la el tratamiento médico, lo que hace que no cumpla la totalidad de la pena establecida.

Argumentos de la FiscalíaSegún el ente acusador: “los hechos materia de investigación ocurrieron en enero de 2021, cuando la tía de la menor, quien la tenía a su cargo desde finales de 2020, denunció que habría desaparecido después de que Carolina Galván se la llevara un fin de semana. Sin embargo, nunca regresó con la niña y al parecer no volvió a contestar las llamadas”.

Así mismo, señalaron que Nilson Díaz, quien era el padrastro de la menor “era el compañero permanente de Carolina Galván, con quien habría convivido cuando la niña fue sacada del entorno protector que le ofrecía su tía y posteriormente cuando se dio su desaparición”.

Con estos hechos, el próximo 31 de mayo se realizará la audiencia preparatoria contra Carolina Galván y Nilson Díaz, en la que los testigos declararán en el caso y se decidirá qué pruebas se tendrán en cuenta en el juicio de imputación