Mañana empezaría proceso para que declaren muerta a la hija de Rodolfo

Socorro Oliveros gerente en constructora HG y gerente de campaña de Rodolfo Hernández, informó a través de una publicación en Twitter, que mañana el abogado Manuel José Guarín hará público el inicio del proceso para que un juez declare la muerte oficial de Juliana Hernández Oliveros por haber desaparecido sin que pueda establecerse su paradero. Así pues, estableciendo presuntamente la fecha de su fallecimiento y ordenando la expedición de su registro de defunción.

"Mañana la campaña sucia buscará nuevamente hacer eco en la gente de bien. Su oscuridad jamás podrá contra la luz de la verdad", agregó Socorro Oliveros en la publicación.

Rodolfo pide respeto con el tema de su hija

Frente a diversas versiones que han surgido acerca de que Laura Juliana Hernández Oliveros, hija del candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, no ha sido declarada aún como desaparecida y su cédula se mantiene activa, Hernández y su esposa, Socorro Oliveros pidieron respeto por el dolor de su familia.

En un comunicado, Hernández y su esposa aseguraron que los comentarios que han proliferado en redes sociales son malintencionados, pues desconocen que luego de haber sido secuestrada por el Eln ese grupo no volvió a dar información sobre ella y la habría asesinado.

“De forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia”, expresó el candidato presidencial en la comunicación.

La familia Hernández Oliveros informó que a pesar de que siempre hubo expectativa a noticias de su hija, se adelantarán las acciones para obtener la declaratoria de muerte.