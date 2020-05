‘Marce’, la youtuber de los “reciclamores”

Colombia tiene cerca de 30.000 recicladores, de los cuales, cerca de 17.000 se encuentran en Bogotá, 736 en Santander, 2.337 en Antioquia, 1.590 en Valle del Cauca y 303 en Bolívar, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

A pesar de la compleja labor que realizan, sus condiciones laborales son precarias, debido a la falta de reconocimiento que tiene su trabajo, esencial para la protección del ambiente, pues se encargan de seleccionar qué puede ser útil para reciclar o convertir en abono para las plantas. Su labor es valiosa para el medio ambiente, sin embargo, no había tenido visibilización.

Con base en ese panorama, Sara Samaniego, comunicadora social y realizadora audiovisual, siguiendo los pasos de Jaime Garzón con su personaje de ‘Heriberto de la Calle’, se metió en la piel de una trabajadora humilde, ‘Marce, la recicladora’, una joven que enseña la importancia de separar y dejar sin ‘cuncho’ los desechos que producimos a diario en la cocina, el baño, las habitaciones, las salas y las oficinas.

A su vez, presenta las historias de los ‘reciclamores’, como ella los llama, y el diario vivir de quienes velan por aprovechar aquello que para otros es un desperdicio, y que puede tener un valor enorme para sostener familias y evitar la ocupación de los rellenos sanitarios.

“Han sido muchas las enseñanzas que he tenido al compartir con ellos. Una de ellas es que se puede creer en las segundas oportunidades, y que en el reciclaje hay personas muy emprendedoras. Hay historias impactantes que me gusta mostrar para que la gente las conozca y tenga un acercamiento a lo que hacen los recicladores, que en su gran mayoría son adultos mayores, y que desafortunadamente no tienen acceso a pensión o a alguna prestación social y por la pandemia, no se les permite trabajar por el riesgo que conlleva exponerse en las calles”, relató.

Por esta razón, “Marce, la recicladora” promovió una iniciativa a través de sus redes sociales y llevó mercados a adultos mayores que ejercen este oficio en Bogotá, puesto que la pandemia del coronavirus COVID-19 limitó sus posibilidades de trabajar y buscar su sustento, pues esta población, específicamente, es la que tiene mayor riesgo de mortalidad por esta enfermedad.

“Cuando empezó la cuarentena, empezamos a pensar en la manera en la que podíamos ayudarlos, pues su condición hacía más difícil la posibilidad de que pudieran continuar con su labor. Además muchos de ellos han trabajado desde la informalidad, por lo que la situación tiende a ser más complicada. Somos los héroes ambientales de Colombia, nada más que no tenemos capa, por lo que se debe valorar más la profesión”, afirmó.

Gracias al buen corazón y la solidaridad de muchas personas, se entregaron 1.700 mercados a recicladores de la tercera edad de varias zonas de Bogotá. Para Marce, no solo es importante que los colombianos aprendan a reciclar en nuestras casas, sino también que se visibilice una labor que suele ser menospreciada y estigmatizada desde un enfoque más humano y cercano.

“Una forma en la que se debería dignificar la labor del reciclador es limpiando los residuos de alimentos y productos en general que consumimos a diario, porque a veces pasa que muchos tienen que mirar entre la basura para recoger lo que sirva para reciclar. Ante eso, ellos se exponen a un grave riesgo por las enfermedades y el mal manejo del reciclaje, así que es necesario este paso para que la tarea sea más sencilla y segura de realizar”, dijo.

Faltan incentivos

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aproximadamente el 78% de los colombianos no recicla ni separa correctamente sus residuos. Además, 321 rellenos sanitarios están a punto de cumplir su vida útil.

Un ejemplo reciente del potencial peligro que representa la disposición de toneladas de basura diaria en nuestras principales ciudades es el derrumbe ocurrido hace un mes en el relleno sanitario Doña Juana, en Bogotá, el pasado 28 de abril.

“Hace falta que el reciclaje tenga incentivos para que los colombianos se motiven más a reciclar. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a hacer este tipo de iniciativas porque nos toca, porque hay una multa de por medio o de lo contrario no lo realizamos. Ese es un cambio de mentalidad y de cultura ciudadana que se debe trabajar mucho más para que se convierta en un hábito, desde el más pequeño hasta el más grande”, destacó.

Es por eso que a través de su canal de Youtube, Marce explica qué elementos deben ir a la bolsa blanca, es decir, son reciclables, como las botellas PET y el poliestireno expandido; qué se debe hacer con elementos como los tapabocas, los cuales se usan frecuentemente por la pandemia del COVID-19, y el aprovechamiento de los residuos orgánicos en compostaje.

Ante la falta de plataformas tecnológicas y laborales para formalizar el oficio de reciclador, ‘Marce’ señaló que el voz a voz y el acercamiento con los recicladores es fundamental, para conocer los puntos estratégicos en los que ellos se movilizan y hacen uso del material reciclable como medida de protección del medio ambiente y como ingreso económico.

“Debería ser ley que las personas puedan entregar los residuos útiles para reciclaje a quienes trabajan en esta labor. De hecho, si hay personas que no saben dónde pueden contactarse con los recicladores para darles el papel, el cartón o el plástico limpio, sin residuos o ‘cuncho’, podemos contactarnos con ellos, si los vemos en el barrio o en el conjunto, pregúnteles cómo los pueden contactar y cuándo van al lugar para darles el reciclaje y así no se mezcle todo con lo que sí es basura y vaya a parar al relleno sanitario”, explicó.