‘Martín Sombra’ asegura que las extintas Farc tenían diamantes en bancos suizos

El exguerrillero Elí Mendoza, conocido por el alías de ‘Martín Sombra’, entregó su segunda versión voluntaria ante la JEP en la que habló de la hipótesis de que parte del dinero recaudado por las extintas Farc por sus ilícitos de la guerra estaría en bancos internacionales.

La cuestión de la plata que obtuvo esa guerrilla por sus actividades delictivas ha sido un interrogante constante, a pesar de que con la firma del Acuerdo de Paz sus voceros entregaron todos los bienes que estaban a título del grupo armado.

El mismo ‘Martín Sombra’ afirmó ante la JEP que “ese dinero se fue pa’ Suiza, pa’ Suiza salió ese dinero y ahí es donde don Granda va a tener que porque ese día él era coordinador de relaciones internacionales” (sic), según se escucha en una declaración revelada por W Radio.

El excomandante sostuvo que “ese dinero se lo llevó Alfonso Cano y lo movió. No puede decir que no porque yo estaba ese día ahí, que El Mono dijo y Alfonso Cano no quería a El Mono porque ahí hay una plata grande”.

Su versión indica que la fortuna de la guerrilla se medía en “diamantes”, “oro e incalculables fajos de dólares de 50 dólares y de 100 dólares”. Además, indica que no se quedó con parte de ese dinero.

Durante su versión aseguró que él veía cómo los compañeros de filas contaban plata, enterraban caletas de dólares en la tierra y luego la sacaban cuando iban a enviarla a bancos internacionales suizos, para que no pudiera ser encontrada por las autoridades colombianas.

La de alias Martín Sombra es la segunda comparecencia voluntaria ante los magistrados de la justicia especial que se creó gracias al Acuerdo de Paz firmado con el extinto grupo armado. Previamente había dicho que la guerrilla contaba con 6.000 canecas de 600 millones de pesos.

En su primera alocución frente al tribunal dio detalles sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de las Farc, un tema que volvió a abordar en sus recientes declaraciones.

“Los reclutamientos eran de 18 años para arriba. Entonces algunos de los de comisiones por sacar pecho reclutaban gente menores de edad y los traían y ya tenerlos ahí era un problema devolverlos. Que vengan a decir los señores que están en el Congreso que niegan el reclutamiento de menores eso es inaudito”, aseveró el excomandante.

Elí Mendoza rompió relaciones con las directivas del antiguo secretariado, entre ellas el senador del Partido Comunes Rodrigo Londoño, quien transitó de las armas a la política gracias a la paz.