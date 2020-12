Más de 132 mil venezolanos podrán renovar su permiso especial de permanencia

El proceso de renovación, como en las anteriores ocasiones, se hará totalmente línea a través de la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y no tendrá ningún costo.Para el trámite, los interesados deberán incluir el número del PEP, su fecha de nacimiento y actualizar su información personal.

Sin embargo, Migración Colombia explicó que solo podrán hacer este proceso, aquellos venezolanos que expidieron su documento entre el 27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019. El plazo de renovación será hasta un día antes de la fecha de vencimiento del actual documento.

El PEP se entrega a quienes no tengan visa vigente de cualquier tipo y es importante no tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional, no tener una medida de expulsión o deportación vigente y no habérsele cancelado el mismo.

La vigencia del PEP será por dos años, contados a partir de su fecha de expedición.