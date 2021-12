Más de 25.000 viajeros llegaron a Colombia en el último día

En el primer día de entrada en vigor de la medida transitoria de control sanitario que exige a viajeros internacionales el carné o certificado de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a Colombia por vía aérea, ochos de las personas devueltas habían llegado a Bogotá y uno más a Cartagena.

Según información del Ministerio de Salud, entre los nueve extranjeros había dos estadounidenses, dos venezolanos, dos holandeses, un ruso, un francés y un portugués.

Aunque las aerolíneas son las encargadas de hacer el control de ingreso a los viajeros, los incumplimientos de los requisitos fueron identificados por un muestreo de control realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá.

“Es importante que las aerolíneas, que son el primer filtro de los viajeros, refuercen los controles para evitar la devolución de los pasajeros que incumplan la medida establecida por el gobierno colombiano. Ese control está descrito como responsabilidad en el artículo 4 de la Resolución 2052 de 2021”, dijo Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.

Requisitos

Todas las personas procedentes de vuelos internacionales deben acreditar su vacunación con esquema completo. En caso de tenerlo incompleto o no haber transcurrido 14 días después de haberlo completado, adicional al carné de vacunación, deben presentar una prueba PCR negativa con menos de 72 horas de antelación al vuelo.

Las vacunas aceptadas por Colombia son todas las que haya aprobado la Organización Mundial de la Salud o un país reconocido por las Naciones Unidas. Los esquemas completos no incluyen vacuna de refuerzo, conocida como dosis adicional o tercera dosis.

Algunos países han autorizado combinaciones heterólogas (distintas vacunas) en el esquema básico, estos esquemas heterólogos también son válidos para entrar a Colombia.

La norma debe ser cumplida por todos los viajeros de 18 años y más y solo tienen excepciones de no vacunados los colombianos, extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos, quienes deben presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo.

Las personas extranjeras que no vivan en Colombia no pueden entrar al país si no han iniciado su esquema de vacunación.