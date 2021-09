Más de 3 millones de vacunas de Astrazeneca y Sinovac recibió Colombia

Esta es la primer entrega de un acuerdo que contempla una donación final de 1.100.000 vacunas.

“Es la donación más relevante que hemos recibido en este momento de un país europeo, a través de Covax, pero también se hace con un concurso muy importante del equipo diplomático y técnico de la Unión Europea en nuestro país”, afirmó Duque a los medios de comunicación.

Las dosis fueron entregadas en las bodegas del Ministerio de Salud en la zona franca de Bogotá, con participación del encargado de negocios de la Embajada de España, Garau Montané.

El mandatario colombiano también habló sobre su próxima visita a España, que será con el fin de que Colombia siga avanzando en temas comerciales y de salud especialmente en la prevención y atención a la comunidad por las diversas situaciones que ha generado la pandemia del COVID-19.

“La vacunación masiva es fundamental para la reactivación segura de nuestro país. Esta vacunación masiva ya nos permite ver como nuestro país está ad portas de alcanzar la cifra más alta de crecimiento anual en lo corrido de este siglo”, expresó el mandatario colombiano.

También habló sobre las posibles medidas de extremar las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, desinfección y el cumplimiento de los diversos protocolos.

El plan nacional de vacunación lleva más de 37,4 millones de dosis aplicadas, el Gobierno espera cumplir con la meta que tienen para el mes de septiembre de lograr 41 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional.

Respecto a la donación, el encargado Garau afirmó: “España es el primer donante de la Unión Europea en Latinoamérica y que establece que en todas las acciones y proyectos a ejecutar se tendrán en cuenta todos los desafíos sanitarios y socioeconómicos que plantea la emergencia sanitaria”.

Por otro lado, Colombia recibió otras 2.097.600 de dosis de la vacuna de Sinovac por intermedio del mecanismo Covax, 300.000 de estas dosis serán destinadas para el sector privado como medio de pago al préstamo que estas empresas habían realizado al Gobierno días antes.

También recalcó que estas nueva dosis serán dispuestas para segundas aplicaciones en los diferentes territorios nacionales.

Finalmente, respecto a la equivocada situación que se presentó en Pereira cuando a 10 menores de edad le fueron aplicadas erróneamente la primera dosis de la vacuna del laboratorio de Sinovac contra el Covid-19 el ministro Fernando Ruíz afirmó que no había ningún riesgo frente a esta situación, aunque esta vacuna no tendría que ser la primera opción en menores.

“Se está haciendo una valoración al respecto, hay un parte de tranquilidad, no hay problema con la vacuna de Sinovac, esta vacuna tiene evidencias de estudios de fase dos que no tienen problemas de seguridad en niños, de hecho hay países que la están aplicando en niños desde los tres y seis años como en Chile y China, de manera que no hay problema pero si es importante reforzar las instrucciones para la aplicación específica”, expresó Ruíz.