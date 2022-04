Maturana exalta el legado de Rincón y recuerda su paso por Real Madrid

"Me cuesta hablar de Freddy a título individual porque Freddy hace parte de una estructura. Hace parte de un colectivo, que fue lo que cautivó", expresó Maturana en una conferencia de prensa telemática organizada por Atlético Nacional, club al que actualmente está vinculado.

El legendario entrenador señaló que vive un momento "muy complicado" con la partida de unos de sus hijos, como define a los integrantes de esa emblemática selección cafetera.

“Freddy deja muchas herencias”, advirtió conmovido.

Incluso, 'Pacho' se animó a pronosticar que “cuando vengan los extraterrestres, van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas que merecen un reconocimiento, y entre ellas está Freddy Rincón”.

De la mano de Maturana, además de hacer historia con la selección Colombia en el Mundial de Italia'90, Rincón vistió la camiseta tricolor en el de Estados Unidos '94 y Francia'98, así como en las ediciones de 1991, 1993 y 1995 de la Copa América.

Lea También: “Nos volvimos familia y nos aprendimos a amar”: la despedida del Pibe a Rincón

Lo recordó como "una persona intachable que ayudó muchísimo" al crecimiento del fútbol colombiano, pero también exaltó su dimensión internacional por su paso por Corinthians, Palmeiras y Nápoles, y su llegada al Real Madrid.

"Freddy tiene una repercusión mundial porque pertenece a una selección que desde lo colectivo cautivó al fútbol internacional. Llegan mensajes desde Italia, de jugadores que tuve en Valladolid y que no jugaron con Freddy y se solidarizaron. Siento a todo el mundo del fútbol pendiente y dolido por la pérdida de Freddy", dijo.

Al evocar Rincón, inmortalizado con histórico gol ante a Alemania en Italia'90, el exseleccionador colombiano no pudo evitar remitirse a todo ese equipo con Carlos Valderrama a la cabeza.

"Hablamos de uno de ellos (Rincón) desde la certeza de que toda la estructura está estremecida porque cada uno ayudaba al otro a ser mejor. Faltando Freddy, indudablemente, nos sentimos aporreados, pero al mismo tiempo agradecemos por esa bendición que Dios nos dio de poder compartir con él, una persona que va a estar siempre con nosotros", añadió.

"En los momentos difíciles, Freddy estaba, era el adalid, era el primero que arrancaba, pero nunca arrancó solo. Esta vez sí arrancó solo. No sé con quién andaba", enfatizó.

Maturana dijo que 'el Coloso de Buenaventura', como fue conocido en su país, en los momentos más difíciles siempre apareció para ayudar a ser más fuerte al equipo.

Llegar al Madrid en tiempos de segregación

Maturana no esquivó el capítulo del Real Madrid. Allí, el mediocampista jugó poco y salió sin brillo porque no logró adaptarse, algo que se asoció al racismo que vivió en su ciclo como merengue.

“No soy mucho de recomendar, pero he recomendado a tres jugadores en mi vida, uno fue Freddy Rincón. Se lo recomendé a un amigo, a Jorge Valdano”, reveló.

Agregó que en ese momento jugar en el Real Madrid “era tocar el techo del fútbol, y más en una época en la que la segregación se imponía, no solamente era la raza sino el ser suramericano”.

Y sobre ese capítulo, recordó que cuando se hizo pública el fichaje de Rincón, “el Bernabéu amaneció pintado con una leyenda que me pareció simpática. No se me olvida, ahí decía: Un negro en el Madrid es un blanco perfecto”.

Le puede interesar: “Nos volvimos familia y nos aprendimos a amar”: la despedida del Pibe a Rincón