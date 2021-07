El mandatario local impuso la restricción sustentada en que esta población, de acuerdo con los ciclos de vacunación que se llevan a nivel nacional y en la ciudad, ya deben estar inmunizadas con el biológico.

Si bien Quintero admite que las personas son libres de vacunarse o no, deben asumir las consecuencias de sus decisiones, ya que las personas que no están inmunizadas no solo ponen en riesgo su salud sino la de todos los demás, incluso de los ya vacunados, que no por ello dejan de contraer la enfermedad covid-19.

“Una persona mayor de 40 años en la ciudad y que no esté vacunada no tiene excusa y nos pone en riesgo a toda la comunidad (...) y por esta razón tomamos la decisión de que en los eventos de Feria de Flores no podrán ingresar a los eventos”, sentenció Quintero.

Adicional, anunció que en la medida en que se vaya avanzando en los procesos de vacunación la administración será más estricta en las normas adoptadas para evitar que personas sin vacunarse contagien a las ya vacunadas asistiendo a eventos masivos.

“Luego vamos a bajar a 30 años, luego a 20 y en general este es un mensaje: la persona puede tomar la decisión de vacunarse o no hacerlo, pero no puede ir a lugares donde exponga a otros ciudadanos al riesgo de contagio”, advirtió.

Informó que en los eventos de la Feria habrá filtros y personal de la alcaldía y la Policía estarán verificando mediante un sistema de información que permite con la cédula se sepa si la persona está o no vacunada.

“Nos vamos a concentrar en los mayores de 40 años porque son los que ya deben estar vacunados con las dos dosis, los de 30 apenas están poniéndose la primera y la segunda”, dijo. Los filtros se harán al ingreso a los eventos y al interior de los mismos.

Lo positivo es que la Feria inicia el 12 de agosto y se extiende hasta el domingo 22 y las personas que no se han vacunado aún tienen tiempo de hacerlo.