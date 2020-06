¿Enclaustrados?

Jaime Alberto Rendón Acevedo, profesor de la facultad ciencias económicas sociales de la Universidad de La Salle, cuestiona si proteger a las personas mayores: ¿es dejarlas confinadas?, ¿es enclaustrarlas y no permitirles ningún espacio de ejercitarse?

Además, considera el profesor universitario que con esta decisión el Gobierno metió a todo el mundo, es decir, personas mayores que tienen impedimentos físicos y enfermedades, así como a personas mayores que tienen muy buena condición de salud, muy buena condición intelectual y que están laboralmente activos, por lo tanto se convierte en una medida arbitraria, en una medida de generalidad que tampoco conduce a nada porque está tratando igual a una casa de ancianos, que a personas mayores que pueden salir a trabajar.

En este mismo sentido, Alejandro Alvarado, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, considera que muchos adultos mayores se quedaron sin una atención médica adecuada porque dejaron de consultar por otras enfermedades como hipertensión, diabetes (que son de riesgo) y no hubo una contingencia del Gobierno para realizarles visitas en casa.

Además, hay mucha población vulnerable que no tiene pensión y no cuentan con subsidios del Estado y todavía no se escucha hablar de una segunda entrega de mercados ni de ningún tipo de ayudas, ni de parte del Gobierno Nacional, ni departamental y mucho menos local.