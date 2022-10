“Me abstengo, me autocensuro”: Petro tras posibles conflictos con ministros

Dicha pregunta estaba relacionada con el tema de tierras y los posibles conflictos que ha tenido con sus ministros, en especial José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, a lo que también respondió que no era necesario que le inventaran problemas que no existen con sus ministros.

“¿Tenemos el dinero? La respuesta primera es sí tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades. ¿Quién cambia las prioridades?, en primerísimo lugar el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto del Congreso. Entonces la responsabilidad es mía, no me inventen peleas con ministros que no tengo. No es que no tenga ministros, es que no tengo peleas con ministros”, añadió el mandatario.

Esta discusión se da en medio de sus más recientes declaraciones sobre un posible “enemigo interno”, que según Petro, está en contra del cambio porque ha venido frenando su plan de tierras. Si bien en un principio se empezó a rumorar que se trataba de Ocampo, el presidente desmintió esas acusaciones.

“El principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno representado con creencias, maneras de pensar y no simplemente por personas que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiere”, expresó.

Además, Petro comentó la nota de un medio de comunicación que reseñaba la posibilidad de que ese rival dentro las filas del Gobierno fuera el ministro Ocampo, asegurando que su adversario es, realmente, la legislación colombiana.