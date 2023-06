'Me amenazan personas poderosas', Benedetti pide protección ante la Fiscalía

Ante la Fiscalía General de la Nación el hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, denunció que recibió "amenazas físicas" en su contra y de su familia.

"Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", afirmó

De igual forma, se conoció que el exembajador, que está en medio de un escándalo dentro del Palacio de Gobierno, está saliendo a esta hora de Colombia rumbo a Europa. Sin embargo, confirmó que su abandono del país no es por amenazas.

"Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes", escribió en su cuenta de Twitter.

Escándalo en Palacio

Una serie de audios revelados por la Revista Semana, vuelve a poner en 'jaque' al Gobierno Nacional. En ellos se escucha al hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, referirse al presidente Gustavo Petro, a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y otros funcionarios de la Casa de Nariño, con quienes rompió relaciones tras el escándalo de la prueba del polígrafo a Meralbys Meza.

En el material auditivo se le escucha al excongresista reclamarle a la entonces jefa de Gabinete por hacerlo esperar durante al menos dos horas, para atenderlo en la Casa de Nariño previamente a una reunión con el mismo presidente Gustavo Petro.

En los audios, el exdiplomático, a quien Estados Unidos incluso le canceló la visa en medio del polémico escándalo del uso del polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia, afirmó que fue una pieza clave durante la campaña de 2022 para que el Pacto Histórico llegara a la Casa de Nariño.

Dijo, entre otras cosas, que en la Costa consiguió hasta $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.