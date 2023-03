Por medio de su cuenta de Twitter, el caricaturista aseguró que lo despidieron por un error que enmendó ya su con familia.

“Gracias infinitas a todos los suscriptores y lectores de El Tiempo durante estos 20 años de amistad. Hoy, celebran mi caída los corruptos que siempre ataqué con mi lápiz y me despiden por un error personal que cometí y enmendé. Nunca bajen la cabeza ante el poder. Los quiero”, expresó ‘Matador’ en su cuenta de Twitter.

El caricaturista también dio a conocer que tenía planeado renunciar al periódico la próxima semana, pero evidentemente lo sorprendió el comunicado. También se disculpó nuevamente con su familia

“Cuando vi el comunicado sentí como si me hubiera entregado a los lobos porque no fue escuchado ni siquiera por el director, es más yo iba a renunciar el lunes, me iba a apartar del periódico, pero cuando vi lo de ayer sentí decepción y tristeza”, afirmó ‘Matador’ en Caracol Radio.

Por su parte, El Tiempo manifestó que desde años han liderado la campaña “No Es Hora De Callar" y por tal motivo rechazan cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer.

“Entre tanto, informa que ha tomado la decisión de suspender la participación del caricaturista en las publicaciones de Casa Editorial El Tiempo. Cada día, cerca de 265 mujeres en Colombia deben afrontar algún tipo de violencia. Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda”, informó el periódico.

