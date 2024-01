“Me estaba agarrando del cuello, como aplicándome una llave”: Acusan a reconocido anestesiólogo de brutal golpiza a su expareja

Una médica anestesióloga de 40 años, decide romper su silencio y denunciar públicamente a su expareja, un respetado anestesiólogo cardiovascular de la misma entidad médica donde ambos laboraban.

La médica, en su valiente testimonio, describió una relación de año y medio marcada por insultos, comentarios denigrantes y episodios de agresión. Alertada por el comportamiento que su expareja reconocía tener, como problemas con el alcohol y poca tolerancia, la víctima sugirió terapia, aunque el agresor se distanciaba de esta solución.

La situación alcanzó su punto de quiebre cuando, presuntamente bajo los efectos del alcohol, el médico anestesiólogo la habría intentado asfixiar tras ser agredida físicamente.

La mujer le contó a la revista Semana que “Yo salí de la habitación y la siguiente imagen que tengo es que él me estaba agarrando del cuello, asfixiarme y como haciéndome una llave y así fue que me empujó al sofá; yo me golpeo la cabeza, le pedí que me soltara, que parara y cuando me di cuenta me tenía agarrada del cuello, de cabeza contra el piso y yo no podía respirar”.

Lo más sorprendente de esta historia es la respuesta de las autoridades. La víctima alega que, al denunciar el incidente, los policías intentaron persuadirla para que no presentara cargos, argumentando que afectaría la hoja de vida del médico. Este hecho plantea interrogantes sobre la eficacia y ética en el manejo de casos de violencia intrafamiliar por parte de las autoridades.

Por su parte, el anestesiólogo señalado ha presentado una versión completamente diferente, afirmando que fue agredido por la mujer y que tuvo que someterse a cirugía reconstructiva debido a las mordidas que recibió. Además, sostiene haber presentado una denuncia por lesiones personales e intento de homicidio en contra de la médica.

Este escándalo no solo revela la complejidad de las relaciones abusivas, sino también la necesidad de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades para esclarecer la verdad detrás de estas acusaciones y garantizar justicia para ambas partes involucradas. La sociedad médica y la opinión pública observan con atención cómo se desenvolverá este drama que ha sacudido al gremio en Bogotá.

Con información de redes sociales.