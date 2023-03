"Me parecen temas de farándula", MinJusticia sobre discusiones por llegada de Aida Merlano

La llegada de la excongresista Aida Merlano a Colombia no solo causó revuelo por lo que pueda contar ante las autoridades del país y por los 'barones' electorales que denunciará, sino que su aterrizaje con prendas costosas, la rueda de prensa y hasta su confianza con los funcionarios de Interpol y Migraciones dio de qué hablar.

Desde diferentes sectores cuestionaron que la exsenadora llegara con bolso y zapatos de marca, que estarían avaluados en más de $10 millones, pese a que estaba en una prisión en Venezuela y que además venía custodiada por la Policía para responder en Colombia por varios delitos.

Debido a esto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció en entrevista con Rtvc y calificó como "faranduleras" las discusiones sobre la llegada de Merlano Rebolledo.

"El tema de si hubo rueda de prensa, si venía bien vestida, si se sacaron fotos, eso me parecen temas de farándula que no me competen", afirmó el funcionario del Alto Gobierno.

Osuna también fue enfático en recalcar que lo importante del caso es que Aida Merlano finalmente llegó a Colombia por petición del presidente Gustavo Petro, luego de tres años de estar prófuga en Venezuela y de que no valiera el pedido del entonces presidente Iván Duque.

La polémica llegada

Si bien es cierto que la noticiera era la llegada de Aida Merlano a Colombia, luego de estar tres años en Venezuela huyendo de la justicia que la condenó en dos oportunidades por hechos de corrupción, hubo detalles que no pasaron desapercibidos.

La mujer, que fue cercana a los clanes políticos de la Costa, Char y Gerlein, aterrizó el pasado viernes en Colombia proveniente de Venezuela. Su vuelo se dio en un avión de la petrolera estatal Pdvza que incluso tiene sanciones de Estados Unidos.

Su bolso y sus zapatos de marca de lujo también causaron polémica. Y es que estos estarían valorizados en más de $10 millones.