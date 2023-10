“Me preocupa la intervención en política que ha hecho el presidente Petro", afirma Galán

Es el líder de todas las encuestas, pero pese a que ese sería un buen guarismo, Carlos Fernando Galán Pachón no está confiado en que ganará la elección de Alcalde de Bogotá en primera vuelta y por eso ve que toca seguir con toda la fuerza hasta la segunda vuelta.

Lo que sí le preocupa y le tiene en alerta es la participación del presidente Gustavo Petro en la política bogotana, con marchas, reuniones con los sectores afines a su candidato Gustavo Petro, lo que se hace a pocos días de la elección del 29 de octubre.

Galán Pachón, hoy más maduro y con la experiencia de dos elecciones a su espalda (2011 y 2019) asegura que tiene un programa que buscará dar los mejores resultados para la ciudad, por lo que trabajará conjuntamente con el gobierno nacional, pero aclara que no será trabajar por el presidente Petro sino por el bienestar de la ciudad

- Lidera Usted todas las encuestas, ¿será que es necesaria la segunda vuelta entonces?

Este proceso tiene segunda vuelta, aún faltan dos semanas para la primera vuelta, estamos muy bien en todas las encuestas, pero mucho y lo peor que me podría ocurrir a mí, a la propuesta que represento y al equipo que tenemos es confiarnos, todavía falta todo, no hemos ganado nada y hay que trabajar el doble.

- ¿Pero le entusiasman las encuestas?

Las encuestas son una fotografía de un momento dado, yo lo que busco siempre es mirar las tendencias de las mismas, las comparo, es un referente que tenemos pero no es el único, es parte de las herramientas de cómo va la campaña, pero también tenemos un olfato desarrollado en la calle y soy consiente de qué es tener apoyo y qué es no tenerlo. He tenido campañas para la Alcaldía con poco apoyo como en el 2011 y con mucho apoyo como hace cuatro años y como esta.

La seguridad es un tema que ha distanciado a los actuales alcaldes con el presidente Petro, ¿de ganar usted qué le dirá en esa materia al jefe del Estado?

Vamos a articular con el gobierno nacional. No nos vamos a poner a pelear sino a trabajar. No voy a trabajar para Petro como diría eventualmente Gustavo Bolívar sino con el presidente para enfrentar los retos que tiene Bogotá, retos en seguridad que requieren de un alcalde coordinando los diferentes actores, con la Policía, con la Fiscalía, con la Rama Judicial, respetando su autonomía, pero trabajando en equipo.

El alcalde sí tiene la responsabilidad de liderar la política de seguridad y yo la voy a ejercer como alcalde cambiando el enfoque en seguridad, porque el enfoque hoy es dedicado a perseguir un eslabón de las cadenas delincuenciales y no desarticulando bandas completas. Eso lo vamos a hacer fortaleciendo la inteligencia, fortaleciendo la investigación criminal, utilizar la tecnología que no se utiliza bien en Bogotá. Vamos a instalar cámaras con software que permitan generar reacciones inmediatas ante situaciones de inseguridad. Riesgos distintos requieren herramientas distintas.

- Usted dice voy a trabajar con el presidente en unos temas. ¿Cuáles más?

Tenemos que trabajar el tema de movilidad, sin lugar a dudas. El presidente ha insistido en que se cambie el Proyecto Metro. Yo le he insistido en que no se cambia y voy a pedir que los ciudadanos me den un mandato de defensa al metro para que se construya como está.

- ¿En qué no se ve usted cercano al gobierno?

En la movilidad veo una diferencia importante, pero tenemos que trabajar. Tengo una responsabilidad como alcalde de trabajar con el gobierno nacional y ellos tienen que respetar desde el Gobierno Nacional, el presidente también, lo que significa la autonomía de Bogotá y la responsabilidad que tenga como alcalde de defender los intereses de Bogotá y de respetar la democracia porque si la democracia me elige a mí como alcalde, ellos tendrán que ser interlocutores míos y trabajar conmigo para enfrentar los retos en seguridad y movilidad que tiene la ciudad.

- ¿Ha estado muy tensionante esta campaña?

Ha sido un poco distinta, la segunda vuelta implica un cambio sin lugar a dudas en el proceso electoral. Un cambio porque quien quiera gobernar a Bogotá no puede dividirla en la campaña, quien quiera ganar una segunda vuelta no puede quedarse a dividirla. Entonces, yo creo que ha reflejado un poco el resultado de la encuesta y el resultado del apoyo que vemos en la calle. Me preocupa la intervención en política que ha hecho el presidente de la República: ponerse a hacer recorridos por Bogotá, ofreciendo una cantidad de cosas, haciendo marchas, cuando estamos a pocos días prácticamente las elecciones, no le queda bien, el presidente que cuando fue senador opositor fue un crítico del uso de herramientas públicas para favorecer candidatos, está haciendo lo mismo que él denunciaba. Eso no le queda bien.

- ¿En la calle la gente si está sintiendo eso que Usted expresa?

Creo que se le está devolviendo. El hecho que de que tenga impacto o no en la ciudadanía es importante, pero no es lo más importante, el fondo es el respeto a la institucionalidad y el gobierno no está respetando la democracia en Bogotá tratando de interferir, pero le confieso, lo que siento en la calles es un rechazo, la gente está frustada por lo que está ocurriendo, está viendo que hay un engaño de parte del gobierno nacional, que la promesa de cambio no se ha cumplido y los van a castigar por entrar a hacer política en el proceso electoral.

- ¿Cómo está la ciudad económicamente y a qué se compromete?

Pues mire, viene un reto inmenso porque la construcción, que es uno de los mayores empleadores en Bogotá, viene cayendo, y eso todavía no se ha reflejado en el empleo, y las construcciones de hoy fueron licenciadas en el pasado y están cayendo y eso se va reflejar en el empleo. Vamos a diseñar una política contracíclica en vivienda que tenga subsidios de vivienda del distrito y así salvar parte de los recursos de Mi Casa Ya para Bogotá. También tenemos un esquema de apoyo de emprendimientos de un Sistema Distrital de emprendimientos en Bogotá en las localidades de un apoyo al Sistema Distrital de cuidado para fortalecer la posibilidad de que las mujeres accedan a empleo y también eventualmente inician el emprendimiento.

- ¿En el tema de la educación a qué le apuesta usted?

Es una visión de trayectoria. Nos acompaña la exministra Cecilia María Vélez, y con ella estamos diseñando herramientas para, por ejemplo, atender el reto en primera infancia. Hubo una caída significativa en la matrícula de transición en Bogotá, hay que identificar qué está pasando ahí, tenemos que trabajar en segunda instancia en cómo lograr en esta trayectoria educativa de primaria y secundaria la permanencia en el proceso educativo porque se están saliendo los estudiantes particularmente en noveno y tercero. Mejorar la transición a la educación superior y eso se hace llevando a la universidad al colegio con procesos, digamos de formación técnica tecnológica en los colegios que le permitan al joven ya irse conectando con un proyecto adicional y finalmente fortaleciendo Jóvenes a la U ampliando esa oferta para que más jóvenes tengan la posibilidad de estudiar.

¿Es usted es el continuismo como lo señalan?

Me dicen que soy el continuismo porque seguiré proyectos Jóvenes a la U, como Sistema Distrital de Cuidado, pero tengo diferencias profundas con Claudia López, pero yo he sido el único que de lleno la ha enfrentado, como concejal lo hice, fui yo a quien ella derrotó hace cuatro años. Yo tengo la capacidad de reconocer aciertos de esta y otras administraciones, pero también de señalar los errores y corregirlos y es lo que necesita Bogotá.