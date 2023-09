$!Me van a desaparecer, el revelador testimonio que Marelbys Meza rindió ante la Fiscalía sobre la prueba de polígrafo

Mientras Laura Sarabia tomaba posición como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, tras su salida de la Jefatura de Gabinete en medio de cuestionamientos, cuatro agentes de la Dijín estaban en una audiencia en la cual la Fiscalía General de la Nación pedía cárcel por interceptar, de forma ilegal, las comunicaciones de Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, a quien acusaron de robarse un maletín con al menos $130 millones.

La mujer de 51 años, que fue apartada de trabajar con Sarabia tan pronto estalló el escándalo, acudió en junio a la misma Fiscalía a dar su versión sobre la polémica prueba de polígrafo a la cual fue sometida a finales del mes de enero cuando se conoció que el dinero desapareció.

Tanto en medios de comunicación como en el mismo ente acusador, Marelbys Meza, contó que se sintió vulnerada en medio del procedimiento, que no pasó por los filtros necesarios de la Casa de Nariño, que no tuvo abogados y que incluso se sintió amenazada en medio del procedimiento que duró varias horas.

"Dígame si usted cogió la plata. Yo no he cogido nada, le dije. Me dijo no se haga la boba; usted ya tiene un antecedente con la señora Adelina (exesposa de Armando Benedetti). Le dije sí, señor, yo tuve un polígrafo con ella y todo se aclaró, o sea, con ella todo se aclaró. Me dijo no se aclaró nada. Le dije que sí señor, sí se acabó porque ella es la persona que me recomienda con Laura para que les cuide el niño. Yo le dije, usted cree que si no se hubiese aclarado el tema con la señora Adelina ella me hubiese recomendado con Laura, o sea, para cuidarle al niño. El hijo es lo más preciado, usted se lo va a entregar a una ladrona. Entonces me dijo es que aquí nosotros no estamos hablando de 100 pesos, aquí estamos hablando de 150 millones de pesos, o sea, me habla feo, entonces me dijo no creía que va a salir bien librada de esto", puntualizó la mujer en su testimonio revelado por la Revista Cambio.