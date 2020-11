Medallista olímpica Jackeline Rentería fue víctima de atraco por hombres en moto

Según el relato que la deportista caleña compartió en sus redes sociales, el robo ocurrió cuando se desplazaba en un vehículo en compañía de su esposo y su pequeña hija, por la Carrera 44 , a dos cuadras de la Calle 5.

"Dos o tres jóvenes en motocicletas, venía con armas de fuego, se acercaron por las ventanillas; yo cargaba a mi hija, ella solo tiene 20 meses, tuve muchísimo temor. A mi esposo le arrancaron la cadena, nos quitaron los celulares, el reloj", narró Rentería.

Agregó que la experiencia fue aterradora para ella, por el violento accionar de los ladrones, mientras ella sostenía a su bebé.

"Es triste, no solo por los objetos materiales que nos arrebataron en ese momento, es más el dolor y el susto, el miedo que nos ocasionaron", dijo.

Dijo que compartía el video no tanto como una denuncia, sino para hacer un llamado a los jóvenes involucrados en la delincuencia.

"Es un llamado de atención a los jóvenes, por favor no pierdan el tiempo de esa manera, no sigan haciendo daño, no es solo lo material. sino aquello que nos pueden arrebatar. Hoy gracias a Dios no pasó a mayores, no tuvimos heridas, pero las emociones duelen, duele saber que en nuestra ciudad y país hay muchas oportunidades, los espacios deportivos están prestos para que ustedes vayan y sean mejores personas, y que a diferencia de eso, se ocupen de quitarle las cosas a las personas que han trabajado para conseguirlas".

Finalizó su video diciendo: "Me duele porque son jóvenes que deberían estar haciendo otra actividad legal, pero a cambio de ello nos amedrantan con este tipo de situaciones. Triste".

5260 personas han denunciado ser víctimas de hurtos en Cali entre enero y octubre 29 de este año, según un reciente informe de la Secretaría de Seguridad de Cali.

El mismo documento suma 17.407 casos de hurto en Cali (hurtos a personas, establecimientos, celulares, entre otros) durante el mismo periodo de tiempo.