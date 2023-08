Menor habría apuñalado a un adulto mayor hasta causarle la muerte en Bogotá

El homicidio de este Francisco Jiménez generó gran consternación entre los residentes del lugar, pues no pueden entender qué fue lo que ocasionó que un menor de edad le propinara varias heridas con un arma cortopunzante.

“Yo iba pasando y me di cuenta que estaban los agentes del CTI, cuando fue que me dijeron que un peladito había matado al señor Francisco. No sé qué desató la ira del chino para matarlo, pero le dio varias puñaladas”, comentó consternada una vecina de la víctima.

Esto es lo que se sabe

Cuentan en este vecindario que se alcanzaron a escuchar unos gritos a eso de las 3:30 de la tarde dentro de un inmueble en inmediaciones de la Calle 115 Sur con Carrera 3 Este, pero lo que jamás imaginaron los moradores es que la algarabía fuera silenciada debido a que una persona había sido asesinada.

Q’Hubo habló con uno de los familiares de Francisco Jiménez, la víctima de este crimen de sangre que se perpetró este miércoles.

De acuerdo con sus declaraciones, un vecino fue el que le contó que a su primo lo habían matado, por lo que inmediatamente se dirigió hasta la vivienda para corroborar la información y saber qué había sucedido con él.

“Yo vivo cerca y me dijeron lo que había sucedido, entonces me fui a ver y ya estaba la Policía y no me dejaron pasar, tenían todo acordonado”, manifestó el doliente.

Cuando llegó al lugar lo único que le decían era que dentro del inmueble se había generado una discusión y que un menor, con el que Francisco tenía problemas, había segado su vida propinándole varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.

“Él era el propietario de la vivienda y tenía unos inquilinos. Hasta donde sé, varias personas le habían dicho que los sacara, porque eran problemáticos, y él como que les estaba pidiendo que se fueran”, señaló ayer la comunidad.

Tras el vil asesinato, las autoridades del CAI Sucre que habían recibido el reporte de la comunidad se desplazaron hasta el lugar y se encargaron de dar aviso a las unidades de criminalística para adelantar las labores de inspección técnica al cadáver y a la escena.