Mery Gutiérrez y los otros ministros que no se posesionaran este jueves

“Ella no se va a posesionar este jueves. Cuándo se posesione o cómo lo haga, es una decisión del presidente. El resorte de los ministros es decisión suya y él está evaluando y estudiando todas sus decisiones. A mí no me corresponde usurpar sus decisiones”, aseguró Lizcano en entrevista con la W.

La ministra designada recientemente ha estado en el centro de un debate por la demanda que interpuso en el año 2014 contra la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) como representante legal de la productora Programar TV.

Además, según una investigación del periodista Daniel Coronell, esa empresa habría sido beneficiaria de contratos con Coldeportes, mientras trabajaba allí una funcionaria que después tuvo relación con la empresa.

Finalmente, Lizcano confirmó que no se posesionará el ministro que vaya a dirigir la cartera de Ciencia, única que falta por designar. Y como lo había anticipado, tampoco lo hará el ministro de Justicia, Néstor Osuna, debido a que él solicitó unos días para terminar su trámite de renuncia en la Universidad Externado de Colombia.