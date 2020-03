Miedo en zonas rurales de Cauca por presencia de grupos armados

Los pobladores de las zonas rurales de los municipios de Argelia y Guapi, Cauca, están temerosos por el ambiente hostil que se vive en estas áreas del departamento, a raíz de la intención de grupos armados ilegales de enfrentarse militarmente para así obtener el control de estas zonas. O en otros casos, de combatir a la fuerza pública.

Según la denuncia de campesinos y comerciantes de localidades como El Plateado, Argelia, se trata del accionar de la disidencia de las Farc autodenominada Carlos Patiño y del Ejército de Liberación Nacional, Eln, esto último como el preámbulo de posibles confrontaciones armadas para apoderarse de veredas y corregimientos, facilitando así actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Por eso, desde la noche del pasado martes, sujetos portando fusiles y camuflados, recorrieron las calles de poblados como El Plateado, El Mango y El Sinaí, como forma de presionar a la población de tomar partido por ellos, marcando además su territorio.

“Son gente que se autodenomina como columna móvil Carlos Patiño de las Farc, algunos de ellos ex combatientes de la antigua guerrilla que se cansaron del proceso de paz, y que, motivados por dineros fáciles que les promete este nuevo grupo armado ilegal, ingresaron a esta nueva organización. Otros simplemente no se desmovilizaron y ahora entró a disputarse Argelia, Balboa, El Tambo y López de Micay con el Eln, que históricamente ha tenido el control de estas localidades”, denunciaron campesinos del lugar.

De ahí que, al ver cómo a los caseríos llegan camiones con mucha gente armada, la comunidad denunciara ante los medios de comunicación y en las redes sociales la situación para evitar que la guerra termine afectando la poca tranquilidad que reina en estas poblaciones.

“Nunca había visto tanta gente armada, tanto del lado de las Farc como del Eln, cada uno tiene como mil hombres en armas, eso pasan en esos camiones, a cualquier hora del día, por eso el miedo porque en cualquier momento empiezan la guerra y terminamos en medio de esta situación, de hecho, esa gente está haciendo retenes a las entradas de los pueblos, identificando a la gente, controlando las mercancías que están llegando acá”, denunció un comerciante de la zona, quien pidió mantenerse en el anonimato.

En la información que aportan, los pobladores explican que entre el casco urbano de Argelia, pasando por El Plateado hasta una localidad conocida como La Hacienda, el control está en manos de la Carlos Patiño.

Mientras tanto, desde esta población hasta caseríos ubicados en López de Micay, en la costa pacífica, el Eln es la organización quien tiene el poder, de ahí que no permitan el avance el otro grupo armado ilegal.

“Lo que se pelean es el corredor que va desde Balboa, Argelia y El Tambo hasta el Pacífico, el cual comprende lo que se conoce el cañón del Micay, por donde están muchas rutas que usan para sacar los cargamentos de cocaína hacia el exterior y otras actividades ilegales como la minería, por eso desde hace dos noches la gente de la Carlos Patiño llegó a El Plateado con la intención de ir ganando territorio”, informaron otros pobladores de la zona.

De ahí que los integrantes de esta disidencia anunciaran con panfletos, publicados hasta en redes sociales, donde instaban a los profesores de no dictar clases y de no tildarlos de delincuentes. De hecho, amas de casa de El Plateado confirmaron que efectivamente las actividades académicas fueron suspendidas por precaución. Además, la gente opta por no salir de sus viviendas.

“El Plateado, ahora, está en poder de la disidencia Carlos Patiño, ya llevamos dos noches esta situación, por eso nos parecen ridículas el anuncio del secretario de gobierno del Cauca de enviar 90 soldado acá, muestra de que no conocen las realidades de nuestro territorio”, agregaron los pobladores de la zona.

En Guapi, también reina el miedo por confrontaciones armadas

Mientras tanto, en Guapi, el ambiente es similar al que se vive en Argelia. Como bien informan los integrantes de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, Cococauca, desde hace quince días el miedo reina entre la población asentada en la ribera del río Napi por una eminente confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional, Eln y la fuerza pública.

La situación inició con el secuestro de los técnicos de la empresa Energizando S.A.S y un poblador de la zona, cuando se movilizaban por dicho afluente, el pasado 23 de febrero.

Los trabajadores Helmer Ariel Urbano y Diego Jiménez se trasladaron con un acompañante a la zona rural en el área del Consejo Comunitario del Río Napi, con el fin de reparar el daño en la fibra óptica. La embarcación de los tres civiles fue retenida y los civiles secuestrados por actores armados, al parecer del Eln.

“Por esta situación, las comunidades negras del Consejo Comunitario del Río Napi están en inminente riesgo ante posibles acciones militares de la fuerza pública y probables confrontaciones armadas, lo cual incrementa las afectaciones. Recordamos que las comunidades del Consejo Comunitario del Río Napi sufren un proceso de revictimización con la presencia de los actores armados en su disputa por reposicionarse y ejercer control territorial”, denunció Cococauca.

A pesar de estas denuncias, publicadas ya por diferentes medios de comunicación, solo el secretario del gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, se pronunció frente al tema.