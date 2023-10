Migración Colombia ha impuesto más de 5.000 sanciones y deportó a 586 personas este año

Migración Colombia presentó los resultados de sus procesos de verificación y control, cuyo balance, según dicen, es “positivo”. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023 se impuso un total de 5.539 sanciones económicas por permanencia irregular de extranjeros en el país.

No obstante, esta no es la única causal de una sanción, pues figuran casos por no renovar la cédula de extranjería posterior a su vencimiento, no dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador o contratante, ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales, no registrar visa y transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente.