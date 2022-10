Migrantes se estarían devolviendo de Necoclí por las nuevas restricciones de EE. UU.

La crisis que enfrenta Necoclí por el represamiento de alrededor de 9.000 migrantes enfrenta este viernes un inesperado revés debido a que, al parecer, las personas se están devolviendo para sus lugares de origen.

Aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades, Blu Radio estuvo durante la mañana en el municipio, donde un lanchero aseguró que alrededor del 60 % de quienes habían comprado tiquetes para seguir avanzando en su travesía para llegar a Estados Unidos, le estaban pidiendo la devolución del dinero porque ya no iban a viajar.

De hecho, algunos venezolanos se habrían devuelto desde Capurganá e incluso, desde el pueblo de Carreto en Panamá, a pesar de haber pasado días atravesando la selva del Tapón del Darién.

“Me voy a regresar, no pienso seguir para no hacer pasar difícil a mis hijos, porque es arrecho que uno pase ese trajín para que lo hagan regresar”, le dijo un venezolano al medio nacional luego de revender su tiquete para emprender su regreso a casa.

Esta decisión se estaría tomando justo después del anuncio de Estados Unidos de permitir el ingreso legal de 24.000 venezolanos y expulsar a México a quienes entren ilegalmente.

“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, dijo en rueda de prensa telefónica Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso, o que están en el camino hoy en día, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar en la frontera con Estados Unidos”, insistió, y precisó que la nueva política incluye un permiso de trabajo en territorio estadounidense.

Y si están en México no tienen necesidad de ir a la frontera, que “es una zona muy peligrosa”, porque pueden acceder al nuevo proceso desde cualquier lugar del interior del país.

Las medidas de Estados Unidos

Los migrantes venezolanos irregulares deben quedarse donde están y evitar cruzar la frontera de México con Estados Unidos para poder optar al nuevo programa que permite entrar legalmente por avión a 24.000 personas de esta nacionalidad, dijo un alto cargo estadounidense.