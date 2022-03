Mike Durán tiene la primera cédula colombiana con la letra T de trans

Después de las fechas en que nacieron sus tres hijos, el 16 de marzo de 2022 fue el día más feliz de Mike Durán: se convirtió en la primera persona que en Colombia logra que en su cédula de ciudadanía se le reconozca en el componente sexo como trans. Para la historia quedó que alguna vez tuvo la F de femenino, porque ahora en su documento está la T, y en mayúscula.

Esta no ha sido la única lucha que Mike ha librado en su vida. El año pasado consiguió que en su registro civil de nacimiento se modificara el componente de sexo. Es decir, ahí también dice que es trans. Fue un hecho histórico en el país.

“Luego de tener la T en el registro civil comencé a hacer el trámite para la cédula, pero me decían que no se podía. En enero se comunicaron y me informaron que habían comenzado el proceso y el pasado 14 de febrero por fin me llamaron y me dijeron que podía venir a reclamar mi nueva cédula”, cuenta Mike, luego de recibir su documento en la Opadi, la oficina de la Registraduría en Medellín.

Dice que esto que le pasó es el inicio de muchas batallas que seguirá enfrentando para que lo reconozcan en las diferentes instituciones. Y eso era algo que él tenía claro desde que hizo su elección: ahora tendrá que solicitar la corrección en las distintas entidades como la EPS y la Oficina de Pasaportes.

“Yo siempre he dicho que los límites se los pone cada uno, si uno lo quiere lo busca y lo consigue. Hoy, a mis 31 años, puedo decir que lo que he querido lo he tenido, entonces todo es posible”.

Mientras sostiene su nueva cédula, este bogotano radicado en Medellín hace ocho años recuerda que con su anterior documento vivió varios momentos de discriminación por parte de las autoridades o en los bancos. “A la gente le generaba mucha duda, incluso extraño, que dijera F y la foto fuera la de un hombre, con la T no tendré que dar tanta explicación, al entendedor pocas palabras”.

En esta galería puede ver los mejores momentos de la entrega de la nueva cédula de Mike:

Para que le cambiaran el componente sexo en sus documentos de identidad, él no estuvo solo, siempre recibió el acompañamiento de Manuela Gómez y Alejandro Díez, abogados del consultorio jurídico de la Universidad Eafit, quienes dicen que este paso que dio Mike significa abrir una puerta muy grande en el país en temas relacionados con el reconocimiento de derechos humanos.

“Es una manera de que se reconozca que el género no es solamente masculino y femenino, sino que es algo que cambia, porque hay quienes que perfectamente no encajan en ninguno de los dos”, dice Gómez.

La abogada agrega que en caso de que en los trámites que siguen se le niegue el cambio, tendrían que interponer una acción de tutela para que sí se los actualicen para que sea “la garantía efectiva de sus derechos fundamentales, no tendría sentido que en la cédula se reconoce como una persona trans, pero en el resto de los documentos no”.

Por su parte, Díez explica que con esta decisión se avanza en el país en temas de derechos Lgbti y en los derechos en general de los ciudadanos.

“Esto lo que va a garantizar es que cuando una persona quiera ejercer sus derechos lo podrá hacer y tendrá la certeza de que se los van a proteger. Se está logrando que Colombia esté a la vanguardia en temas de sexualidad diversa y eso es muy importante, sobre todo por el país que se quiere construir a partir de nuestra constitución política”, puntualiza el abogado de Mike.