MinEducación dice que ya hay "matrícula cero" y se refiere al proyecto hundido en el Congreso

La iniciativa negada (presentada por los senadores Wilson Arias, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar) no tiene relación directa con el compromiso hecho por el presidente Iván Duque, sobre la gratuidad en la matrícula para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de los mencionados centros académicos.

Al respecto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aclaró que la política de 'matrícula cero' ya es una realidad.

"No llevemos a equívocos a la ciudadanía. Hay que contarle al país que ya es una realidad la 'matrícula cero', que beneficiará a más de 695.000 estudiantes en todas las regiones y trabajamos para que la gratuidad en la educación pública sea una política de Estado", explicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, vía Twitter.

La medida plantea que los alumnos de nivel técnico, tecnológico y universitario no tengan que pagar matrícula en las instituciones de educación superior públicas durante el segundo semestre de 2021 y los dos de 2022, inicialmente. Además, el Gobierno afirma que está trabajando para que la medida sea de carácter permanente.

"A través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el decreto legislativo 662 de 2020, el Gobierno Nacional asignará recursos adicionales, que se sumarán a los ya destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E, y otros programas del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, que permitirán que los estudiantes de programas de pregrado de las IES públicas, a lo largo del país, cuenten con gratuidad en el valor de la matrícula a partir del semestre entrante", explicaron desde el Mineducación.

Para lograr que la gratuidad sea permanente, "el presidente Iván Duque señaló que en la discusión fiscal y social está contemplada la inyección de recursos a este programa, para que así se convierta en una conquista muy importante para la juventud del país", de acuerdo con la ministra Angulo.

El proyecto que se hundió

Con una votación de cinco contra dos, la Comisión Sexta del Senado negó el proyecto de ley 326 de 2020, por medio del cual "se modifican disposiciones contempladas en el decreto legislativo 662 de 2020" y se crea el programa 'Matrícula Cero', el cual había sido presentado en noviembre de 2020.

Según el artículo tres de la iniciativa, se buscaba generar "un subsidio a la matrícula financiera de los estudiantes pertenecientes a las instituciones de educación superior públicas para los semestres 2021-2 y 2021-2 (o 3, según corresponda)".

Este proyecto, a diferencia del programa del Gobierno Nacional, solo incluía a los estudiantes de pregrado y posgrado de las instituciones y no referenciaba a aquellos que están en el nivel técnico y tecnológico. Así mismo, tampoco hacía distinción por estrato socioeconómico.

El hundimiento de la propuesta recibió duras críticas en redes sociales. El senador Gustavo Bolívar, uno de los autores, expresó su descontento por la decisión de la Comisión: "nos acaban de hundir el proyecto matrícula cero en Comisión Sexta. Todo para ellos nada para el pobre".

Al respecto, el senador liberal Horacio José Serpa, uno de los que votó la iniciativa negativamente, criticó que sus colegas hicieran "demagogia" y los calificó de "bellacos" y "politiqueros".

"Hacer demagogia es fácil en redes sociales. También es fácil criticar para buscar el 'me gusta' (...) Hoy soy el malo, porque voté en contra de un proyecto de gratuidad que no tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país. Tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes realmente lo necesitan", aseveró.

El senador Antonio Sanguino, otro de los autores, indicó por su parte: "este proyecto de ley establecía también las fuentes de financiación que garantizaban la viabilidad fiscal de la matrícula cero, que ha sido una de las demandas y de los derechos reclamados por los jóvenes en el marco del paro nacional".

"Mal mensaje del Senado de la República, del Gobierno y de su coalición en el Congreso de Colombia para los jóvenes que demandan y que reclaman educación pública superior y matrícula cero ya", puntualizó.