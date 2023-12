$!Ministerio de Cultura declaró insubsistente a la santandereana Ivonne Suárez, directora del Archivo General de la Nación

Tras conocerse la decisión del Ministerio de Cultura, Ivonne Suárez Pinzón, quien se desempeñó como profesora de la Universidad Industrial de Santander, UIS, envió una carta de respuesta al funcionario del Alto Gobierno.

En medio de la misiva, Suárez Pinzón afirmó que su despido se dio mediante una llamada telefónica que recibió por parte de la abogada Luisa Trujillo, secretaria del Ministerio de Cultura.

"En atención a lo anterior, le solicito comedidamente me confirme si es cierta tal decisión y se me informe el motivo de la misma, pues es de resaltar que con lo anterior usted me había solicitado renunciar señalando lo que había decidido con el presidente", afirmó la saliente directora del Archivo General de la Nación.

De igual forma, sostuvo que ha desempeñado plenamente las funciones que le ha dado el presidente Gustavo Petro, quien la nombró en este cargo tras su renuncia a la Universidad Industrial de Santander, UIS.