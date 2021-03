Ministerio Tic financiará proyectos de transformación digital

El Ministerio TIC publicó para comentarios hasta el 19 de marzo el borrador de la convocatoria “Transformación Digital y Fortalecimiento de los Medios de Comunicación” con la que se financiarán proyectos de transformación digital de periódicos, revistas, emisoras, televisión y medios digitales por $85.000 millones.

En entrevista con LR, la titular de la cartera, Karen Abudinen, hizo énfasis en que se trata de una medida económica para impulsar la reactivación de un sector afectado por la pandemia del covid-19 y dijo que apoyará proyectos que protejan los empleos y la implementación de nuevos programas o plataformas.

Además, explicó que en el proceso se identificaron cerca de 2.200 medios de comunicación, que son los posibles beneficiarios de los recursos, y que la idea es que todos puedan acceder a ellos.

¿Cómo se seleccionarán los miembros del jurado que evaluarán los proyectos presentados por los medios? ¿Quién determinará qué proyectos recibirán financiación?

Esto no tiene jurado. Los medios de comunicación presentan la propuesta y tendremos una universidad que nos va a dar todo el apoyo para revisar los requisitos técnicos y jurídicos, que la propuesta esté bien estructurada, y después de eso el equipo del Ministerio da el aval final. No vamos a tener jurados especializados en el tema.

Es importante recordar que va a haber tiempo de subsanación, si la propuesta no está estructurada como debe ser va a haber un tiempo para que vuelvan y la presenten como es.

¿Qué le diría a los críticos de la iniciativa que han señalado que esto es una forma de dar mermelada a los medios?

He sido muy enfática en que esto es una medida económica que busca proteger los empleos, reactivar la economía y la transformación digital de los medios de comunicación. Nosotros no nos metemos en contenidos, sino en revisar que las empresas estén legalmente constituidas, que no tengan ninguna condición frente a la justicia y que presenten sus propuestas para generar nuevos empleos y proteger los que hoy existen.

¿Es decir que el acompañamiento del Ministerio no implica una supervisión de contenidos?

Reitero, nosotros no nos metemos en contenidos. Los contenidos son de los medios, y nos metemos es en los temas administrativos porque es una medida de reactivación. Si algún medio tiene dudas de la trasparencia de esta convocatoria, tiene plena libertad de decidir si se presenta o no. Lo que queremos es proteger los empleos, la transformación digital y la reactivación económica de los mismos.

¿Entonces podrán acceder a financiación medios críticos con el Gobierno Nacional?

Cualquier medio puede acceder. Lo único para tener en cuenta es que deben ser medios legalmente constituidos antes del 11 de marzo de 2020 y que no hayan recibido otro tipo de ayudas dentro del marco de otras convocatorias vigentes.

En la convocatoria se establece que prensa fue la categoría más afectada. ¿Por qué no es la que recibe mayor asignación presupuestal?

Nosotros hicimos una encuesta entre todos y eso fue lo que nos arrojó. Sin embargo, estas son convocatorias en las que al final uno puede redistribuir los recursos en la medida en que tengamos comentarios. Esto no es definitivo, la convocatoria final se hará luego de recibir todos los comentarios de los medios.

Los medios impresos podrán recibir un tope de $1.000 millones, y esto no lo vemos pero hay que aclararlo, hay que ver esto desde el punto de vista global. Nosotros abrimos varias líneas en prensa, por ejemplo, las revistas van independientes con un rubro aparte. También, en prensa hay 13 medios regionales y muchos locales, que tendrán también su tope máximo. Una vez las convocatorias de las cinco categorías cierren, si no han sido utilizados todos los recursos, podremos reasignarlos.

¿Por qué en la categoría de revistas se destinará la mayor parte del presupuesto a las de alcance nacional, mientras que en categorías como televisión y prensa se darán más recursos a los medios regionales y locales?

Estamos en la etapa de borrador, es decir que aún estamos a tiempo de los comentarios y ajustar la convocatoria final.

¿Cómo van a evaluar los comentarios que se reciban de aquí al 19 de marzo?

Quiero ser muy sincera en que todos los comentarios que nos alleguen van a ser revisados y vamos a verlos de manera objetiva. La oportunidad es ahora, y creo que vale la pena que los medios revisen si las encuestas que ustedes mismos contestaron quedaron plasmadas en la convocatoria, por eso es el borrador.

No quisimos salir de una vez con la convocatoria, hubiéramos podido hacerlo perfectamente porque a mí el artículo (105 de la Ley 2063 de 2020) no me exige hacer una convocatoria. Pero nosotros, para buscar la transparencia del proceso, decidimos hacer una convocatoria abierta, que todo el país la pudiera conocer porque ahí es donde está la transparencia de cómo se asignarán los recursos, por medio de propuestas.

Yo no voy a asignar el dinero a dedo, las propuestas que presenten son las que van a determinar cuántos recursos le vamos a dar a cada medio de comunicación.

¿Cómo se hará auditoría al uso de los recursos? ¿Todos los medios que apliquen y cumplan las condiciones se les asignará presupuesto o cómo se elegirán?

Las propuestas de los planes, programas o proyectos serán objeto de evaluación por el Ministerio/Fondo Único de TIC para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, financieros establecidos en las condiciones de la convocatoria pública. Agotada dicha etapa, aquellas propuestas viabilizadas por cumplir con las condiciones establecidas, serán habilitadas para, posteriormente, ser asignada la financiación en orden estricto de llegada hasta agotar los recursos de la categoría y subcategoría a la que se presenten.

En lo que respecta a la verificación de la ejecución de los proyectos, los medios deberán acreditar que lo ejecutarán de acuerdo con su propuesta y cada adjudicatario deberá constituir una garantía que ampare la totalidad de los recursos desembolsados, garantizando de esta forma los mismos hasta su legalización ante el Ministerio /Fondo Único de TIC.

LOS CONTRASTES

Guillermo Franco Periodista y consultor

“A pesar de que la adjudicación de $85.000 millones se enuncia como una medida económica, no está dirigida a cualquier sector de la economía, sino uno al que se le ha adjudicado un papel fundamental en la democracia. Idealmente, estos recursos deberían ser adjudicados por un ente independiente y representativo de los medios y el periodismo, ajeno a las interferencias gubernamentales y partidistas. Gobierno y MinTIC darían muestras de transparencia al hacerlo de esta forma. No es simplemente un problema de ‘evaluación’ que pueda asumir un tercero, como una universidad. Los criterios de elegibilidad de los beneficiarios deberían ser discutidos más ampliamente con esos sectores y otros de la sociedad”.