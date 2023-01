Ministra Corcho explica cómo será el revolcón al sistema de salud, estos son los puntos claves

Tras seis meses de especulaciones sobre el polémico proyecto de Ley que reformará por completo el sistema de salud, la ministra de esa cartera, Carolina Corcho, salió a explicar cómo pretende eliminar las EPS y qué pasará con los pacientes después de ese revolcón al funcionamiento.

En diálogo con la W Radio, Corcho aseguró que el proyecto de reforma a la salud “ha sido altamente socializado y que por eso tiene opositores”, unas declaraciones polémicas teniendo en cuenta que la principal crítica al actual Gobierno ha sido el hermetismo con el que se ha manejado el documento que será presentado este año al Congreso de la República.

Pese a que se sabía que una de las principales banderas políticas del presidente Gustavo Petro era modificar por completo el funcionamiento del sistema de salud del país, hasta ahora no se ha conocido un documento oficial que detalle cuáles serían los cambios puntuales, cómo se reacomodarían los financiamientos y qué entidades del Estado asumirían las funciones de las EPS, entre otros puntos claves de esa reforma.

Sobre el papel de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, Corcho insistió en que hay que eliminar esa figura que sirve como mediadora entre los pacientes y las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, aunque matizó el discurso que ha sostenido en el último medio año diciendo que “las capacidades de ellos (de las EPS) se requerirán en el nuevo modelo” y que el Gobierno seguirá “dispuestos a dialogar con ellos”.

Así mismo, aseguró que su reforma “construirá sobre lo construido” y que “en ningún momento se acabará el proceso del aseguramiento de la salud”, pues, según ella, eso fue un logro de la ley 100 implementada durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pese a eso, la ministra también elevó el tono cuando los periodistas le preguntaron sobre los acuerdos a los que había llegado con ese gremio para hacer la transición hacia un nuevo modelo de salud. Como es bien sabido, las principales agremiadoras de EPS se han opuesto a los principales puntos de la reforma.

“Estos gremios no me bajan de activistas en un sentido despectivo. Han hecho manifestaciones diciendo que vamos a desfinanciar el sistema de salud, eso no es cierto. Aceptamos el desacuerdo, pero sobre la verdad. Aquí está en juego la vida de los colombianos”, aseveró Corcho.

Sobre el funcionamiento decentralizado del sistema de salud –que en la práctica responsabilizaría a las IPS como clínicas y hospitales de lo que hoy se encargan las EPS– aseguró que dicho modelo no implicaría que la salud pasará a ser dirigida por autoridades locales o regionales. “En ningún momento hemos dicho que el sistema de salud será manejado por gobernadores y alcaldes”, dijo.