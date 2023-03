Ministra de Agricultura habló de su encuentro con Nicolás Petro

La ministra de Agricultura, Cecilia López, es otra de las altas funcionarias del Presidente Gustavo Petro que está dando explicaciones tras admitir que se reunió con Nicolás Petro, hijo mayor del Jefe de Estado, quien hoy está en el centro de la polémica por supuestamente haber recibido dineros de forma irregular para la campaña del Presidente de la República y que también está señalado por supuestamente haber presionado a miembros del gabinete a cambio de burocracia.

En diálogo con El Colombiano, López detalló las circunstancias del encuentro que sostuvo con el diputado del Atlántico y reveló que el propio Petro, al conocer de la reunión entre la ministra, Nicolás Petro Burgos y otros políticos, le advirtió que “si pedían algo no se los diera”.

Según explicó la funcionaria, el encuentro se realizó en su apartamento en Bogotá y se dio antes de que asumiera como ministra el pasado 7 de agosto. La reunión se gestó con la intermediación del abogado Miguel Ángel del Río, quien sonó para llegar al Congreso con la bendición del Pacto Histórico.

“Antes de ser ministra, Miguel Ángel del Río me pidió una cita para hablar del Atlántico y llegó a mi apartamento con unos políticos y con Nicolás, a quien no conocía. Me hablaron de la Costa y yo en el empalme le comenté al Presidente”, manifestó López, quien aseguró que no recuerda la fecha, pero sí que los políticos hablaron de la “necesidad de darle oportunidades a la Costa” Atlántica.

De acuerdo con el relato de la titular de la cartera de Agricultura, tras la reunión le comentó a Petro del encuentro y este le hizo una férrea advertencia, aun cuando en medio se encontraba su propio hijo: “En el empalme le conté al presidente Petro y él me dijo que si pedían algo no se los diera”.

López le contó a este diario que después de esa reunión “nunca más” vio a Nicolás Petro, “ni me buscó para nada”. Al indagar sobre si durante ese encuentro Petro Burgos le hizo algún tipo de solicitud burocrática, la ministra contestó: “No, solo mencionó la poca representatividad que tenía la Costa, pero no hubo ninguna petición, porque además todavía no era ministra”.

Otra es la versión del abogado del Río, quien le indicó a la emisora Blu Radio que, previo a la elección de Petro, gestó un grupo de abogados “con el propósito de enfrentar la compra de votos y las mafias electorales”. Fue ese grupo el que, manifestó, se reunió con la ministra López, pero, en contravía de lo que la funcionaria le dijo a El Colombiano, el encuentro se realizó no antes del triunfo de Petro, sino después, exactamente en octubre, cuando el Mandatario sumaba dos meses de Gobierno.

“A mediados del mes de octubre Nicolás Petro estuvo en Bogotá y tuvimos una reunión sobre la posibilidad de que yo pudiera valorar un espacio electoral, o bien desde la Gobernación del Atlántico o desde la Alcaldía de Barranquilla para las elecciones de 2023. A mí me parecía un ejercicio válido (...) En ese momento, yo organicé una reunión con la ministra Cecilia López a la que invité al senador Pedro Flórez, al diputado Nicolás Petro y otros líderes del Caribe. La idea era establecer con la ministra una especie de pauta de apoyo”, declaró el jurista.

Hace unos días, la Revista Semana publicó los chats de Nicolás Petro Burgos con su exesposa, Day Vásquez, en los que ella le advierte que las reuniones con ministros del gobierno de su papá le pueden traer problemas. “Deja de reunirte con ministros y demás (...). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (...) te falta mucho por aprender”, dice uno de los mensajes.

Durante los chats Petro Burgos habló sobre 10 cupos que el ministro del Interior, Alfonso Prada, le habría entregado para ubicar a abogados en la entidad. “Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos. 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”, le dice Petro a su entonces esposa.

Parte de las conversaciones de la pareja giran en torno a ese asunto. El hijo del presidente le pregunta a su exesposa a quién recomendar para esos cupos que le habían dado. Es decir, a quién acomodar en la burocracia que le habrían prometido.

Este lunes Prada negó los señalamientos y dijo que conoció al hijo del Presidente durante la campaña: “Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe esa palabra. Habría que ver en el marco de esa conversación qué quiso decir. No sé a qué se refiere. No voy a especular (...) No tengo ni idea de que está hablando. Pero debo decirle a los colombianos que él a mí no me ha entregado ni una hoja de vida. No puede entrar nadie al Gobierno sin que se anoten todos los pasos de transparencia. Cualquier cosa que haya sido contra eso, la censuro”, respondió Prada.