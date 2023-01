Ministra de Minas niega que documento sobre cifras de reservas de gas sea falso

Vélez sostuvo que el documento es un análisis que incluso se reveló desde cuando le hicieron la moción de censura en el Congreso, el cual además distingue lo los recursos estimados con las reservas probadas.

“El presidente Petro conoce desde diciembre el informe, es un análisis, no estamos haciendo un informe de reservas, ese no es no es un informe de reservas, ese informe lo entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos, este documento unifica las cifras sobre contratos vigentes en el país, era importante hacerlo porque las diferencias son sustanciales”, indicó la ministra en rueda de prensa.

Por otra parte la ministra de Minas desmintió que en el documento aparezca el nombre de personas que no hayan participado en la elaboración del mismo, y en tal sentido aseguró que existe la llamada legal.

En ese sentido negó que la exministra Velisa Ruiz (renunció desde hace dos semana), quien aseguró que fue puesta su firma en el documento sin su permiso, al respecto indicó que la exfuncionaria participó en la distintas discusiones públicas que se dieron para elaborar el documento. Vélez, sin embargo precisó que por ahora Ruiz sigue en el cargo y será el presidente Gustavo Petro quien diga si continúa o no.

