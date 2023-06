Ministro de Defensa ratifica que el coronel Óscar Dávila, implicado en caso Laura Sarabia, se suicidó

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, informó que la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila fue un suicidio, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que no hay dudas sobre la causa del fallecimiento. Dávila, quien se encontraba vinculado al proceso judicial sobre las presuntas ‘chuzadas’ en el caso de la exempleada de Laura Sarabia, la exasesora del presidente Petro, fue encontrado sin vida sobre las seis de la tarde del viernes en el sector de Teusaquillo en la camioneta en que se desplazaba.

Sobre el hecho, el ministro Velásquez sostuvo que “no existen realmente dudas, fue un suicidio”, además que de eso hay certeza tanto del CTI como de la Sijín en las diligencias que practicaron en la noche de ayer. El presidente Petro, en un pronunciamiento de Twitter, sostuvo que “el teniente coronel de la Policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar”.

Precisó el mandatario que “no es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que haya dos disparos en su cuerpo. Previamente el Coronel Dávila había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la DIAN”. El jefe del Estado indicó además que el coronel Dávila deja dos niños menores de edad. “A su familia mis más sentidas condolencias. Su labor en presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación”.

Había pedido ser escuchado

Una carta fechada el 2 de junio en la que el coronel Oscar Dario Dávila solicitaba a la Fiscalía ser escuchado acerca del escándalos que afectó a la exjefe de gabinete Laura Sarabia, se conoció después de su muerte. Aunque no estaba vinculado al hecho, Dávila expresó al ente investigador: “Solicitó se me informe mi vinculación como indiciado, y reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale para ser escuchado en interrogatorio”.

En el documento, el coronel se presenta como coordinador de protección anticipativa de la jefatura de protección presidencial y se pone en completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. “Todo lo anterior, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura”, recalca.

Al final de la carta deja sus datos de contacto para ser ubicado ante cualquier requerimiento, la misma dirección en la que fue encontrado esta noche sin signos vitales por investigadores del CTI de la Fiscalía. Sobre el suceso que aún se encuentra en investigación por parte de las autoridades, un testigo del hecho contó que vio al coronel correr hasta su auto e inmediatamente después escuchó el disparo con el que el oficial se habría quitado la vida.

La zona en donde vivía el coronel está muy cerca de la Fiscalia General. Dávila le habría manifestado a algunas personas que se sentía muy presionado por la entidad. Esto mismo lo confirmó el abogado Miguel Ángel del Río en las últimas horas, tras conocerse el hecho. “El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, aseguró Del Río.